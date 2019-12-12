Эксперты назвали "стабильными" позиции России на рынке вооружений

Международный институт исследования проблем мира (SIPRI), расположенный в столице Швеции, обнародовал ежегодный рейтинг 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира за 2018 год. Он информативен и достаточно интересен.

Специалисты института на основе анализа большого массива информации пришли к выводу, что в прошлом году объем продаж вооружений и военных услуг увеличился на 4,6 процента по сравнению с 2017 годом и составил 420 млрд долларов.

Российские продажи вооружений SIPRI оценивает как "стабильные". В 2017 году Россия впервые за 15 лет потеснила со второго места в рейтинге производителей вооружений Великобританию и сейчас удерживается на второй строчке. Концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" уже традиционно входит в десятку ведущих мировых компаний. На его долю в прошлом году пришлось 27 процентов от объема продаж вооружений всеми российскими компаниями. В 2018 году продажи концерна выросли на 18 процентов, достигнув 9,6 млрд долларов. Это прямо связано с ростом популярности российских систем противовоздушной обороны, разработкой и производством которых занимается "Алмаз-Антей". В список SIPRI также вошли еще девять ведущих российских оборонно-промышленных корпораций.

Концерн "Алмаз-Антей" уже традиционно в десятке ведущих мировых производителей вооружения, в список SIPRI также вошли еще девять ведущих российских оборонно-промышленных корпораций

Бесспорным лидером мирового рынка вооружений остаются США. Что неудивительно, так как военный бюджет этой страны в том же 2018 году был равен почти 700 млрд долларов, оказавшись самым большим в мире.

По данным SIPRI, 80 из 100 ведущих производителей вооружений и военной техники в 2018 году находились в США, Европе и России, 6 в Японии, по 3 в Израиле, Индии и Южной Корее, 2 - в Турции, которая становится одним из крупнейших производителей вооружений.

Интересно, но в отчете Стокгольмского института нет никаких данных по Китаю - и это его огромный минус. КНР в последние годы занимает все новые и новые позиции на мировом рынке оружия. Оборонно-промышленный комплекс этой страны переживает настоящий бум развития. В строй ежегодно вводится большое количество новейшей авиатехники, боевых кораблей, ракетного вооружения. Парад в честь 70-летия образования КНР показал, каким внушительным арсеналом обладает Народно-освободительная армия Китая.

Известно, что Пекин не афиширует свои военные расходы, но настоящие специалисты даже по косвенным данным могли бы составить вполне достоверную картину в этом направлении. Поленились?

Сегодня рынок вооружений - это прежде всего рынок передовых технологий и инноваций. И то, что Россия сохраняет на нем свои позиции, говорит о многом. Даже находясь под санкциями, отечественная промышленность способна выпускать продукцию мирового уровня, нередко и выше этого уровня. Не только наши газ и нефть пользуются спросом в мире. Высокотехнологичные изделия "Made in Russia" тоже в цене, причем у придирчивых и небедных покупателей.

Сергей Птичкин