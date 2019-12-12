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РИА Новости

"Формальный подход исключен". Путин об организации 75-летия Победы

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Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета "Победа".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 11 декабря/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал, как можно более искренно подойти к организации предстоящей годовщины 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, глава государства считает формальный подход в этом вопросе неприемлемым. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наступающий год 75-летия Великой Победы во Второй Мировой войне, в Великой Отечественной войне в России пройдет как Год памяти и славы. И нам нужно вместе сделать все необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся", – заявил Путин в среду на заседании оргкомитета "Победа".

Глава государства подчеркнул, что в рамках мероприятия следует исключить "формальный, равнодушный подход к организации". Он уточнил, что имеет в виду, как крупные города, так и небольшие населенные пункты.

Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании рассказала, что материальное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих инвалидность, вырастет до 46,6 тысячи рублей в 2020 году, вдов военнослужащих – до 32,3 тысячи рублей.

В свою очередь, президент попросил проработать и внести предложения по дополнительным выплатам ветеранам ВОВ к предстоящему 75-летию Великой Победы.

Ранее радио Sputnik сообщало, что глава МИД Эстонии посоветовал лидеру страны не приезжать в Москву на 9 мая.

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Страны
Россия
Эстония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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