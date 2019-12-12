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Военное обозрение

Индийская армия получила из США 10 тысяч штурмовых винтовок SIG 716

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Источник изображения: www.sigsauer.com

Индийская армия получила из США первую партию штурмовых винтовок от SiG Sauer Inc. (американского филиала немецкой компании) для борьбы с терроризмом в Джамму и Кашмире, пишет IndiaToday. Новые SIG 716 заменят устаревшие индийские винтовки Insas.

Первая партия из 10 000 штурмовых винтовок SiG 716 прибыла в Индию сегодня. Вскоре ожидается еще одна партия из такого же количества единиц. Индийская армия рассчитывает перейти к оружию, которое использует более мощный патрон, нежели промежуточный 5,56х45 мм. В SIG716 применяется патрон калибра 7,62x51 мм.

Ранее Индия подписала контракт на закупку 72 000 таких винтовок в США по ускоренной процедуре и предполагается, что это поможет армии куда более эффективно действовать против террористов, "засылаемых из Пакистана", отмечается в тексте IndiaToday.

Большинство винтовок (66 000 единиц) предназначено для индийской армии. Остальные будут разделены между военно-морскими силами (2000 ед.) и ВВС (4000 ед.).

Сухопутные войска также получат значительную модернизацию стрелкового арсенала благодаря выпуску более 700 тыс. автоматов АК-203, которые будут производиться на совместном с Россией предприятии.

Ранее американские СМИ писали о том, что в США заинтересованы в подъёме Нью-Дели в качестве регионального противовеса китайскому влиянию.

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Страны
Германия
Индия
Китай
Пакистан
Россия
США
Продукция
AR-15
Компании
SIG Sauer
Проекты
INSAS
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