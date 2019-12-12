Президент Грузии: У нас нет ни армии, ни оружия

Источник изображения: Минобороны Грузии

В Грузии обсуждается заявление, которое сделала президент страны Саломе Зурабишвили.

Г-жа Зурабишвили произнесла следующие слова:

У нас нет у нет ни армии, ни оружия, и не будет его. И у нас нет такого большого экономического потенциала, чтобы быстро завоевать регион. Но у нас есть другое оружие. Это наши знания, наука и образование.

Это заявление подвергли критике политические оппоненты Зурабишвили, а также члены правительства. Оскорбился заявлением президента министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, грузинская армия "очень сильна".

Гарибашвили:

Я хочу довести до сведения президента: у нас есть настоящие военные герои. А заявления, сделанные президентом, который является верховным главнокомандующим, выглядят абсолютно неприемлемыми.

Находящийся за пределами Грузии Михаил Саакашвили заявил, что слова президента Грузии "оскорбительны по отношении к грузинской армии, которая в 2008 году впервые после Афганской войны сбила 13 или 14 российских боевых самолётов и впервые после Второй мировой ранила российского генерала".

В администрации президента Грузии заявили, что г-жу Зурабишвили "не так поняли". Замечено, что президент говорила о том, как утвердиться Грузии, и что сделать это нужно "не силой, а наукой". Окружение Зурабишвили обвинило политических оппонентов в том, что её постоянно пытаются задеть "то вырванными из контекста словами, то рассуждениями о её "неправильном" костюме на официальных встречах".