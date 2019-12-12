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ТАСС

Туалет на американском сегменте МКС починили

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Каюта астронавта Скотта Келли на МКС
Каюта астронавта Скотта Келли на МКС.
Источник изображения: В© NASA,

Представитель Центра управления полетами в Хьюстоне сообщил, что системы и на американском, и на российском сегментах МКС работоспособны

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Туалет на американском сегменте Международной космической станции (МКС) отремонтирован. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель Центра управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне (штат Техас).

"Была произведена замена одного компонента системы удаления отходов, сейчас все в порядке, - отметил он. - Системы и на американском, и на российском сегментах МКС работоспособны".

На Международной космической станции установлены два туалета. Один в американском сегменте, второй - на российском. Еще один туалет должен появиться в составе МКС после стыковки многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого намечен на 2020 год. Также туалеты есть в бытовых отсеках пилотируемых кораблей "Союз МС-13" и "Союз МС-15", пристыкованных к МКС.

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Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
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