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Известия.ru

Корвет "Гремящий" поразил береговую цель ракетой "Калибр"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Головной корвет проекта 20350 "Гремящий", который проходит испытания в Белом море, выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота в среду, 11 декабря.

"Испытательная стрельба была проведена крылатой ракетой "Калибр" по мишенной позиции на полигоне Чижа в Архангельской области", — приводит сообщение "Интерфакс".

Отмечается, что два дня назад крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс" успешно выполнили стрельбу по морской надводной цели.

Корвет "Гремящий" был заложен в 2012 году в эллинге судостроительного предприятия "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника.

"Наименование "Гремящий" дано корвету в честь легендарного эсминца Северного флота времен Великой Отечественной войны, которому за успешные действия на море было присвоено гвардейское звание, а его командир — капитан 1 ранга (в дальнейшем контр-адмирал) Антон Гурин — стал Героем Советского Союза", — говорится на сайте Министерства обороны РФ.

В октябре стало известно, что корвет будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

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Россия
Продукция
Гремящий
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
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