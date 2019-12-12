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Деловая газета "Взгляд"

Шойгу предложил наказывать зарубежных политиков за уничтожение советских мемориалов

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Параде Победы.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Параде Победы.
Источник изображения: iz.ru

Министерство обороны России разработало законопроект, который устанавливает ответственность за уничтожение и осквернение памятников советским солдатам в странах Европы. По этому документу можно будет наказывать зарубежных политиков и чиновников, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"В последнее время участились противоправные действия по отношению к захоронениям советских воинов за рубежом. Акты надругательства и вандализма над памятниками постоянно совершаются на Украине", – передает слова Шойгу РИА "Новости".

Он заметил, что это происходило также в Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Австрии, Эстонии, Латвии и в других странах.

"В связи с этим министерство обороны подготовило законопроект, который вводит ответственность за уничтожение и осквернение мемориалов Великой Отечественной войны. Меры ответственности касаются участников противоправных актов, а также политиков и чиновников, в том числе иностранных, которые своим действием или бездействием этому способствуют", – сказал Шойгу.

Он считает, что принятие такого закона поспособствует эффективной борьбе "с вандалами и их покровителями".

В июне Минобороны подготовило законопроект, дополняющий УК РФ статьей, в которой предусматривается ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам. Наказывать за это предлагалось лишением свободы до пяти лет и до 3 млн рублей штрафа, передает ТАСС.

Кроме того, предлагается разработать меры воздействия на лиц, которые причастных к уничтожению, повреждению или осквернению советских мемориалов и памятников за пределами России. Предлагается накладывать запрет на въезд на территорию России таких граждан иностранных государств, арестовывать в России их активы, запрещать любые сделки с собственностью и инвестициями этих граждан.

Отметим, что в ноябре вандалы разбили памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко (1907-1982) на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе, а в конце октября украинские националисты демонстративно снесли барельеф маршала Советского Союза Георгия Жукова со здания одесского военкомата.



Сергей Гурьянов

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Страны
Австрия
Венгрия
Германия
Латвия
Польша
Россия
Украина
Чехия
Эстония
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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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