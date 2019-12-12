Испытания атомной подлодки "Казань" продлили

Программа государственных испытаний многоцелевой ударной АПЛ "Казань" продлена за счет нескольких дополнительных выходов в море. Ранее планировалось включить "Казань" в состав ВМФ России до конца 2019 года.

- Стоит задача исправления замечаний, которые были получены в ходе испытаний, и минимум четыре-пять выходов в море. Так что работа предстоит еще достаточно большая, - сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Рахманов говорил, что испытания подлодки идут непросто. Основные проблемы связаны с новой системой управления, выявлен ряд конструктивных недочетов.

АПЛ "Казань"- головной корабль усовершенствованного проекта 08851 "Ясень-М". Подлодка предназначена для борьбы с субмаринами и надводными кораблями противника, ударов по суше. Характеристики корабля засекречены. По данным из открытых источников, "Казань" на девять метров короче "Северодвинска", построенного по проекту "Ясень". Изменен состав вооружения: 10 пусковых установок для запуска крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон" против 8 у "Северодвинска". В каждой установке помещается пять "Калибров" или четыре ракеты других типов. У "Казани" шесть торпедных аппаратов, расположенных побортно в районе рубки, у "Северодвинска" - 10.

Перемены произошли и в гидроакустическом комплексе корабля. Взамен ГАК "Иртыш-Амфора", чья огромная чашеобразная антенна занимает всю носовую оконечность "Северодвинска", на "Казани" установлен более компактный комплекс "Лира" с лучшими поисковыми характеристиками - тот же ГАК имеют новейшие неатомные подлодки типа "Лада". Можно также предположить, что задержки с вводом в строй подлодки связаны с завершением испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон", носителем которой она станет.

Антон Валагин