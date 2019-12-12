Черноморский фрегат поразил "Калибром" цель на крымском полигоне

Крылатая ракета морского базирования "Калибр" в очередной раз подтвердила славу уникального высокоточного оружия. На плановых стрельбах в Черном море экипаж фрегата "Адмирал Эссен" с ее помощью уничтожил учебную цель на крымском полигоне.

Это зафиксировали беспилотники, выполнявшие визуальный воздушный контроль за стрельбами. А безопасность судоходства в районе пуска, пролета и приземления ракеты обеспечивали 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ.

Как уточнили в пресс-службе флота, для выполнения этой задачи "Калибр" пролетел около 140 морских миль или, выражаясь сухопутным языком, более 250 км. Что для данной ракеты вовсе не рекорд. При необходимости она достанет цель, будь то корабль противника или его наземный объект, за две и даже более тысячи километров. Это неоднократно подтверждалось не только на учениях ВМФ России, но и в ходе антитеррористической операции в Сирии. Не случайно президент Путин заявил, что до 2023 года годы количество вооруженных такими ракетами кораблей, являющихся основой группировки стратегических неядерных сил ВМФ России, увеличат вдвое. Их, в том числе, получат экипажи, несущие вахту в Средиземноморье.

На самом деле "Калибр" - это не одна ракета, а целое семейство высокоточных крылатых боеприпасов, предназначенных для разных целей, обладающей разной мощностью, принципом действия и способом размещения. Например, корабельная ракета 3М14 (именно ее использовали для уничтожения террористов в Сирии в октябре 2015 года экипажи кораблей Каспийской флотилии "Дагестан", "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг") имеет, по разным данным, радиус действия до 2,6 тысячи километров. Используемый на дизель-электрических подлодках проекта 636.3 "Варшавянка" боеприпас 3М54 стреляет, по некоторым оценкам, на 400 километров. Его черноморские подводники тоже опробовали на действующих в Сирии террористах и убедились, что натовцы не зря прозвали эту ракету Sizzler - "испепелитель".

Экспертам известна еще одна способность морского "Калибра" - он без проблем преодолевает мощную систему ПВО противника. Это достигается за счет полета ракеты на предельно малой высоте и автономности ее наведения на цель в режиме "молчания" на основном участке траектории. Навигация в "Калибре" - а это до полутора десятков опорных точек, - закладывается такая, что ракета может подойти к вражескому объекту практически с любого направления.

Что касается точности попадания, тут уместно выражение "бьет в яблочко". К примеру, известно, что экспортный вариант "Калибра" стреляет на 300 километров и уничтожает цель диаметром 1-2 метра. Понятно, что у ракет, используемых в нашем ВМФ, точностные характеристики еще выше. Да и дальность применения "Калибр", похоже, скоро заметно увеличится. По информации ТАСС, сейчас для ВМФ разрабатывается перспективная крылатая ракета "Калибр-М", способная доставить боевую часть массой около тонны на расстояние более 4,5 тысячи километров.

Юрий Гаврилов