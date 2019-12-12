Уничтожил противника: "Калибр" испытали в Черном море

Опубликовано видео поражения цели "Калибром" в Черном море

Крылатая ракета "Калибр" успешно поразила цель в Черном море. Видео запуска оружия с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" обнародовали СМИ. Эти ракеты успешно проявили себя в ходе военной операции в Сирии, где в 2017 году они уничтожили позиции боевиков.

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибром" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен". Испытания проходили в Черном море. Судя по кадрам, снятым с беспилотников, крылатая ракета попала в мишень на береговом полигоне. Она пролетела по сложной траектории около 250 км за 137 секунд.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев, траекторию полета "Калибра" отслеживали сверхзвуковые истребители.

Он уточнил, что это была уже вторая стрельба "Калибром", которую выполнили экипажи новых фрегатов Черноморского флота. В августе прошлого года "Адмирал Григорович" успешно поразил "Калибром" морскую цель - имитатор корабля условного противника.

Накануне о том, что экипаж фрегата "Адмирал Эссен" осуществил электронные пуски ракет "Калибр" по кораблю условного противника, сообщил "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

"На первом этапе в ходе учения по ведению морского боя моряки выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели и отработали алгоритм действий по поражению надводного корабля условного противника ракетным комплексом "Калибр" с выполнением электронных пусков", - указали там.

Моряки также отразили нападение самолетов условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по воздушным целям. Как пояснили в пресс-службе, корабль вышел в море в рамках отработки обязательного курса подготовки экипажа.

На сегодняшний день крылатые ракеты "Калибр" - одно из самых эффективных средств поражения, которые стоят на вооружении кораблей и подлодок российского ВМФ.

Такие ракеты широко применялись в ходе военной операции в Сирии, где доказали свои высокие тактико-технические характеристики.

После их успешного применения министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что "Калибр" прошел модернизацию и это позволило сократить время закладки полетного задания.

Изначально эти ракеты разрабатывались для новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Впоследствии ими стали вооружать подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" составляет порядка 2,5 тыс. км.

Фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен" - это один из новейших кораблей ВМФ, построенный в Калининграде на заводе "Янтарь". В составе Черноморского флота он с июня 2016 года. Его назвали в честь адмирала Николая Оттовича фон Эссена. Длина фрегата - 124,8 м, ширина - 15,2 м, скорость хода - 30 узлов, а экипаж составляют 180 человек.

Для "Адмирала Эссена" этот запуск "Калибра" не первый. Корабль уже использовал эти ракеты по боевому назначению как раз в ходе боевых действий в Сирии. Последние три года корабль регулярно выходит в составе действующей в Средиземном море группировки российских ВМФ. Последний раз он атаковал цели в Сирии крылатыми ракетами "Калибр" в сентябре 2017 года. Тогда ими удалось деблокировать сирийский город Дейр-эз-Зор, который в течение трех лет до этого был окружен боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Как сообщали в Минобороны России, целями российской авиации и крылатых ракет стали опорные пункты, скопления живой силы и боевой техники террористов ИГ на подступах к Дейр-эз-Зору.

При ударе были уничтожены пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, завод по ремонту бронетехники террористов и крупное скопление боевиков. Это подтвердили данные разведки и беспилотников.

"Используя результаты удара российской авиации и крылатых ракет, отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела стремительным наступлением прорвали оборону террористов ИГ и деблокировали город Дейр-эз-Зор", - указали в сообщении российского оборонного ведомства.

Военные РФ также уточнили, что после этого правительственные сирийские войска вели уличные бои в этом городе.

Лидия Мисник