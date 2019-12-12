Иранские малые военные корабли окружили 12-ю американскую авианосную группу

Государственное информационное агентство Ирана опубликовало спутниковый снимок, на котором изображен авианосец Военно-морских сил США USS Abraham Lincoln (CVN 72), проходивший через Ормузский пролив в сопровождении 20 малых судов иранской Революционной гвардии (Корпус стражей исламской революции, КСИР).

По сообщениям иранской прессы, группа из двадцати малых кораблей ВМС КСИР "преследовала" ударную авианосную группу ВМС США, в состав контрой, кроме прочих кораблей, входят: авианосец Авраам Линкольн(и базирующееся на его палубах 7-е авиакрыло ), ракетный крейсер USS Leyte Gulf (CG 55 ракетный крейсер класса Ticonderoga ) и эскадра ракетных эсминцев (DESRON) 2, среди них - USS Farragut (DDG 99). По версии СМИ, корабли ВМС США эскортировались иранскими малыми боевыми судами в не очень просторном Ормузском проливе. Отмечается, что некоторые иранские малые суда приближались на дистанцию около 400 ярдов (365,76 метров) к американским кораблям.

Известно, что в настоящее время ударная группа авианосца Авраам Линкольн или 12-я ударная авианосная группа (Abraham Lincoln Carrier Strike Group, CSG 12) находится в оперативном подчинении 5-го флота США, в зону ответственности которого входит северо-западная часть акватории Индийского океана, включая Аравийское море и Персидский залив, Оманский залив, Красное море. Это объединение контролирует огромный водный район площадью около 2,5 миллионов квадратных миль. Данное военно-морское объединение выполняет задачи во взаимодействии с Центральным командованием Вооруженных сил США, отвечающим за Ближневосточный и Центральноазиатский регионы.

Ранее сообщалось, что авианосец ВМС США Гарри Трумэн (USS Harry Truman, класса Nimitz) и сопровождающая его ударная группа(10-я ударная авианосная группа ВМС США) кораблей вошли 5 декабря в Средиземное море. Компетентные источники сообщают, что это оперативное соединение сначала направится к берегам Сирии и будет находится там некоторое время. В дальнейшем данная ударная группа перейдет в Персидский залив. Таким образом, за очень короткий срок данная авианосная группа побывает в составе двух разных оперативных объединений ВМС США. Сначала в составе 6-го флота, в чью зона ответственности входит акватория Средиземного моря. А затем она перейдет в подчинение 5-го флота ВМС США. в зону ответственности которого входит Персидский залив. Там авианосец Гарри Трумэн и его ударная группа заменят аналогичное оперативное военно-морское соединение, флагманом которого является авианосец Абрахам Линкольн (Abraham Lincoln).

Напоминаем, что на палубах авианосца USS Harry Truman размещено авиакрыло(авиаполк), парк которого насчитывает 90 самолетов и вертолетов различного назначения. Этот корабль – гигант, как правило, сопровождают ракетный крейсер "Нормандия", эсминцы класса Арли Берк, на вооружении которых могут быть как крылатые ракеты семейства "Томагавк" (предназначенные для поражения целей на суше), так и противокорабельные ракеты семейства "Гарпун". Кроме крейсера и эсминцев в состав ударной авианосной группы могут входить десантные и другие боевые корабли, подводная лодка класса "Вирджиния" и суда обеспечения.

Данное оперативное соединение ВМС США уже не первый раз приблизится к сирийским берегам за последние три года. Очередной его поход в восточную зону Средиземноморья можно рассматривать как демонстрацию силы.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО