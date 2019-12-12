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The Economist (Великобритания): на международном рынке вооружений господствуют американские компании

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Открытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Журнал "Экономист" рассказывает о докладе Стокгольмского института, в котором приводятся данные о продажах вооружений 100 крупнейшими оборонными компаниями мира. Доклад показывает, что, несмотря на российский оружейный бум, производители оружия в России отстают от своих конкурентов.

Несмотря на шумиху вокруг российского оружейного бума, производители оружия в России отстают от своих европейских конкурентов.

"Мы вернулись в эпоху борьбы, можно сказать постоянного конфликта, между великими державами", - заявил 5 декабря начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер (Nick Carter). Для большинства из нас это плохая новость-но не для торговцев оружием. Доклад, опубликованный 9 декабря Стокгольмским институтом исследования проблем мира, показывает, что продажи вооружений и военных услуг в 100 крупнейших оборонных компаниях мира (без учета китайских, по которым нет полных данных) составили в 2018 году 420 миллиардов долларов. Это на 47% больше в реальном выражении, чем в 2002 году - первом году, для которого доступны данные.

Судя по докладу, на глобальном оборонном рынке господствует Америка. В первую сотню входят 43 американских фирмы, которые в общей сложности продали в 2018 году оружия на 246 миллиардов долларов. Это равняется 59% всего объема продаж. Также в этом году американские компании впервые полностью заняли первые пять мест в списке. На долю этой первой пятерки приходится более трети всех продаж. Lockheed Martin, выпускающая самолеты F-35, удерживает первое место уже десятилетие; далее идут Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Их росту способствовали слияния и поглощения последнего года, а также увеличение оборонных расходов при президенте Трампе.

У европейских компаний дела тоже идут неплохо, так как европейские страны сейчас перевооружаются в ответ на российскую угрозу. На долю европейских фирм приходится четверть продаж в первой сотне. В списке присутствуют восемь британских компаний, шесть французских, четыре германских, две итальянских и по одной из Польши, Испании, Швеции, Швейцарии и Украины. Британские компании с продажами на 35,1 миллиарда долларов, обогнали французские (23,2 миллиарда долларов), хотя от года к году эти цифры меняются в зависимости от подписания и исполнения новых договоров на поставку самолетов.

Между тем российская государственная оборонная промышленность всего лишь тень былой советской. Конечно, за последнее десятилетие ее продажи возросли благодаря деньгам, которые Владимир Путин тратит на модернизацию своих обычных и ядерных сил. Однако, по-видимому, этот бум подходит к концу. Многие считают, что российская операция в Сирии станет идеальной витриной для ее вооружений - от самолетов Сухого до ракет "Искандер". У крупнейшей российской оборонной компании "Алмаз-Антей" продажи, действительно, подскочили на 18% между 2017 и 2018 годами - отчасти благодаря экспорту зенитных ракетных систем С-400 таким друзьям Америки, как Турция и Индия. Тем не менее в этом году российские продажи в списке составили в общей сложности всего 36,2 миллиарда долларов-меньше чем в прошлом году и втрое меньше, чем в совокупности у европейских конкурентов.

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Швейцария
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