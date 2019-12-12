Войти
ЦАМТО

Группа MBDA провела испытательные пуски ЗУР увеличенной дальности CAMM-ER

440
0
0
ЗРК FLAADS с ЗУР CAMM
Предлагаемый облик подвижной пусковой установки нового ЗРК малой дальности MBDA FLAADS с ЗУР CAMM, законтрактованного для сухопутных войск Великобритании.
Источник изображения: MBDA

ЦАМТО, 11 декабря. Европейская группа MBDA сообщила о проведении серии успешных испытательных пусков зенитных управляемых ракет увеличенной дальности CAMM-ER (Common Anti-air Modular Missile Extended Range), что позволило подтвердить возможности боеприпаса.

По информации разработчика, серия пусков продемонстрировала эффективность ракеты при поражении целей на большой дальности и высоте, в том числе при выполнении ряда сложных маневров.

CAMM-ER, обладающая увеличенной дальностью поражения, входит в семейство зенитных управляемых ракет CAMM (Common Anti-air Modular Missile). Все ракеты данного семейства оснащаются современной активной радиолокационной головкой самонаведения. Особенностью боеприпаса является использование "мягкого пуска" из вертикальной пусковой установки. CAMM-ER отличается двигателем увеличенного размера, который обеспечивает поражение целей на дальностях более 40 км.

ЗУР CAMM и CAMM-ER являются основным средством поражения усовершенствованной модульной системы ПВО EMADS (Enhanced Modular Air Defence Solutions), которая объединяет лучшие решения компании MBDA, позволяя сократить сроки и стоимость разработки и обеспечивая гибкость применения системы.

Предполагается, что CAMM-ER позволят заменить состоящие на вооружении ЗРК на базе ракеты "Аспид" (Aspide). Как планируется, зенитный ракетный комплекс на базе CAMM-ER будет принят на вооружение ВВС и СВ Италии. В составе ВС Великобритании ЗРК на базе ракеты CAMM носят обозначение Land Ceptor и Sea Ceptor. ВМС Италии также оценивают возможность оснащения ракетами семейства CAMM перспективных надводных боевых кораблей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
Продукция
Sea Ceptor
Град РСЗО
Компании
Leonardo
MBDA
Похожие новости
31.05.2018
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
12.02.2014
Меньше, но дороже
24.07.2013
Драконы на службе Её Величества
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
30.06.2010
Неисправности ракет Aster для новейших эсминцев ВМС Великобритании устранены
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 11:35
  • 1
Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника
  • 12.12 11:34
  • 59
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 11:25
  • 1
Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США
  • 12.12 10:14
  • 0
В Польше проводится учение с участием 17 натовских генералов
  • 12.12 09:42
  • 1963
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.12 09:41
  • 17
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 12.12 08:29
  • 172
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 12.12 08:14
  • 20
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 12.12 08:02
  • 79
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 12.12 07:47
  • 50
"Армате" добавили целей
  • 12.12 07:27
  • 1
Испытания атомной подлодки "Казань" продлили
  • 12.12 07:05
  • 803
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 12.12 02:50
  • 22
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 11.12 20:43
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал причины "развала" микроэлектроники в РФ
  • 11.12 18:07
  • 12
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет