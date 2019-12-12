Группа MBDA провела испытательные пуски ЗУР увеличенной дальности CAMM-ER

ЦАМТО, 11 декабря. Европейская группа MBDA сообщила о проведении серии успешных испытательных пусков зенитных управляемых ракет увеличенной дальности CAMM-ER (Common Anti-air Modular Missile Extended Range), что позволило подтвердить возможности боеприпаса.

По информации разработчика, серия пусков продемонстрировала эффективность ракеты при поражении целей на большой дальности и высоте, в том числе при выполнении ряда сложных маневров.

CAMM-ER, обладающая увеличенной дальностью поражения, входит в семейство зенитных управляемых ракет CAMM (Common Anti-air Modular Missile). Все ракеты данного семейства оснащаются современной активной радиолокационной головкой самонаведения. Особенностью боеприпаса является использование "мягкого пуска" из вертикальной пусковой установки. CAMM-ER отличается двигателем увеличенного размера, который обеспечивает поражение целей на дальностях более 40 км.

ЗУР CAMM и CAMM-ER являются основным средством поражения усовершенствованной модульной системы ПВО EMADS (Enhanced Modular Air Defence Solutions), которая объединяет лучшие решения компании MBDA, позволяя сократить сроки и стоимость разработки и обеспечивая гибкость применения системы.

Предполагается, что CAMM-ER позволят заменить состоящие на вооружении ЗРК на базе ракеты "Аспид" (Aspide). Как планируется, зенитный ракетный комплекс на базе CAMM-ER будет принят на вооружение ВВС и СВ Италии. В составе ВС Великобритании ЗРК на базе ракеты CAMM носят обозначение Land Ceptor и Sea Ceptor. ВМС Италии также оценивают возможность оснащения ракетами семейства CAMM перспективных надводных боевых кораблей.