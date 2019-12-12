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Военное обозрение

В США представили первый серийный экзоскелет Guardian XO

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Источник изображения: topwar.ru

В США представили первый серийный эксзоскелет для проведения тяжелых работ. Компания Sarcos Robotics представила собственную разработку под названием Guardian XO, позволяющую человеку легко поднимать груз массой в 90 килограммов, ощущая при этом нагрузку на уровне 4,5 килограммов.

Как заявили разработчики экзоскелета, компания не намерена продавать свое изобретение, а планирует сдавать его в аренду по цене около 100 тысяч долларов в год. Экзоскелет станет широко доступным в конце 2020 года, хотя первые клиенты получат серийные экземпляры уже в январе.

Как ранее сообщалось, полноразмерный экзоскелет Guardian XO разработан для решения широкого спектра задач. В отличие от других моделей, усиливающих отдельные части тела (руки, ноги, спина), Guardian XO усиливает все тело целиком. Серийная версия позволяет без труда поднимать грузы до 90 килограммов. Соотношение усиления составляет 1 к 20, то есть 90-килограммовый груз будет ощущаться как 4,5 кг. Обучение не требует, поскольку встроенные датчики "считывают" движение оператора, копируя его действия. Экзоскелет позволяет передвигаться со скоростью 5 км/час, работает от батареи, заряда которой хватает на 8 часов (по другим сведениям - всего на 2 часа). Саму батарею можно быстро заменить.

К новинке большой интерес проявили вооруженные силы США. Известно, что опытные партии экзоскелетов производства компании Sarcos Robotics приобрели Военно-морские и Военно-воздушные силы США, Силы специальных операций. Детали соглашения не разглашаются, но известно, что поставленные экзоскелеты не предназначены для ведения боевых действий, а будут применяться для ведения разгрузочно-погрузочных работ.

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Страны
США
Проекты
2020-й год
Робот
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