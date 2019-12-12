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Военное обозрение

Армия Хорватии вооружается американскими БМП М2A2 Bradley ODS

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БМП М2A2 ODS Bradley из состава сил армии США в Европе

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Хорватии получат на вооружение американские боевые машины пехоты М2A2 Bradley в модификации ODS (Operation 'Desert Storm'). Как сообщает блог bmpd, техника будет поставлена из наличия армии США.

Хорватская армия получит 84 БМП М2А2 ODS, из которых 60 машин поступят на вооружение механизированного батальона, а остальные 24 будут использованы в качестве источника запчастей. Вся техника американцами передается на безвозмездной основе в рамках программы European Recapitalization Incentive Program (ERIP), которая направлена на замену в странах Восточной и Южной Европы вооружения и техники "советских образцов" более современными образцами американского производства.

Кроме бесплатной передачи БМП, США выделяют финансовую помощь в размере 25 млн долл, которая должна быть направлена на ремонт и частичную модернизацию 60 строевых БМП М2А2 ODS. Ремонт и модернизация полученной техники будет произведена на хорватском предприятии Đuro Đaković Specijalna vozila (Славонский Брод, бывший югославский завод по выпуску танков М-84).

Хорватия станет вторым иностранным получателем БМП Bradley, передаваемых из наличия армии США - ранее в 2017 году 32 БМП M2А2 Bradley были переданы американцами армии Ливана.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливан
США
Хорватия
Югославия
Продукция
Bradley
М-84
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