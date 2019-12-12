Войти
ТАСС

Запущенный с Плесецка спутник "Глонасс-М" выведен на расчетную орбиту

412
0
0
Ракета-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель "Союз-2.1б".
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

Старт ракеты "Союз-2.1б" и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей в среду с космодрома Плесецк, успешно вывел на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Стартовавшая в 11:54 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что старт ракеты "Союз-2.1б" и выведение спутника "Глонасс-М" на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме.

Спутник принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС). "Российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", запущенный сегодня с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что со спутником "Глонасс-М" установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" была запущена с Плесецка в 11:54 мск. В 12:04 мск разгонный блок "Фрегат" с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты. Выведение спутника на целевую орбиту заняло несколько часов.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что во вторник запуск ракеты с аппаратом "Глонасс-М" был отменен автоматикой за минуту до расчетного времени пуска, после чего его перенесли на резервную дату.

До сегодняшнего запуска в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС входили 27 спутников. 22 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в резерве, а три - на техобслуживании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Фрегат РБ
Компании
ГИКЦ им. Титова
Проекты
ГЛОНАСС
Плесецк
Союз-2 РН
Похожие новости
28.05.2019
"Никаких проблем": молния ударила в ракету "Союз"
28.05.2019
Специалисты ВКС приняли управление спутником "Глонасс-М"
19.06.2018
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Плесецка со спутником "Глонасс-М"
18.06.2018
Спутник "Глонасс-М" вывели на целевую орбиту
05.10.2011
ГЛОНАСС: система развернута!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 11:35
  • 1
Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника
  • 12.12 11:34
  • 59
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 11:25
  • 1
Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США
  • 12.12 10:14
  • 0
В Польше проводится учение с участием 17 натовских генералов
  • 12.12 09:42
  • 1963
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.12 09:41
  • 17
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 12.12 08:29
  • 172
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 12.12 08:14
  • 20
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 12.12 08:02
  • 79
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 12.12 07:47
  • 50
"Армате" добавили целей
  • 12.12 07:27
  • 1
Испытания атомной подлодки "Казань" продлили
  • 12.12 07:05
  • 803
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 12.12 02:50
  • 22
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 11.12 20:43
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал причины "развала" микроэлектроники в РФ
  • 11.12 18:07
  • 12
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет