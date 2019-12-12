Эрдоган готов освободить Инджирлик для российских Су-35

У Турции есть плохой сценарий для Америки

Отношения между США и Турцией, союзниками по НАТО, находятся в глубоком кризисе. Некоторые американские эксперты называют его драматическим. В Вашингтоне рассматривают различные сценарии развития событий и не исключают наказания строптивых турок за покупку российских ЗРС С-400. Анкара готова ответить.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выступил по национальному телеканалу A Haber с весьма жестким заявлением. Глава внешнеполитического ведомства Турецкой Республики пообещал ответные меры, которые непременно последуют вслед за санкциями. "Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США введут санкции против Турции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик и Кюреджик", – заявил Чавушоглу и добавил, что Анкара рассматривает российские истребители как замену американским F-35, если Вашингтон откажется их продавать.

Полагаю, что высказывания турецкого политика не стоит понимать буквально. Это часть переговорного процесса, точнее – торга, и Анкара старается повысить свои ставки. В США наконец-таки согласовали военный бюджет на следующий год и постарались сделать это максимально публично. На пресс-конференции по этому поводу прозвучали заявления, что Турция не получит свои F-35, пока не будет решена "проблема С-400". Причем ультиматум и Конгрессом, и Палатой представителей был намеренно объявлен в достаточно оскорбительной для турецкой стороны форме. Хотя, если задуматься, это делается еще и в пику президенту Дональду Трампу.

Анкара, естественно, отреагировала.

“В Турцию зачастили европейские и американские правозащитники, неожиданно много денег появилось у оппозиционных газет”

Я склонен считать, что полемику следует рассматривать в большей степени с точки зрения внутренней политики Турции, а не через призму отношений Анкары и Вашингтона. Президент Эрдоган чувствует, что в Европе и США вызревает идея его убрать. Вполне вероятна "януковичизация" турецкого лидера, поэтому острая риторика звучит для получения поддержки общества.

Но закрытие авиабаз может дорого обойтись самой Турции – нужно будет решать массу проблем с боеприпасами и собственностью. Так что угроза станет реальностью только в одном случае – если американцы действительно начнут "валить" Эрдогана.

Есть ощущение, что для этого уже многое делается. В Турцию зачастили европейские и американские правозащитники. Да, в этой стране идут аресты, судебные процессы – но там не настолько плохо, чтобы задействовать массовку иностранных заступников. Неожиданно много денег появляется у оппозиционных газет. Словом, можно увидеть массу косвенных признаков подготовки к смещению турецкого лидера. Все, на мой взгляд, очень похоже на то, что творилось на Украине в 2012-13 году. Но есть и аргумент против такой логики: Эрдоган – не Янукович. Хотя о том, кто таков Янукович, мы и узнали после победы киевского Майдана. Турецкий президент – великолепный тактик. С моей точки зрения, он политический гений, за свою карьеру мог неоднократно потерять все и, тем не менее, каждый раз выбирался из тупика.

Саид Гафуров, руководитель направления "Восток" портала Pravda.ru

Газета "Военно-промышленный курьер",