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Российская газета

Увидеть невидимку: как выглядит стелс-корвет на экране радара

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Многоцелевые корветы ВМС Швеции типа "Висбю" являются одними из самых современных боевых кораблей в мире. Некоторое время назад в интернете появилось фото, на котором можно увидеть радиолокационную сигнатуру шведского корабля-невидимки.

В конце ноября это изображение появилось на Reddit. Разместивший его пользователь утверждает, что сделал фото на борту грузового судна, в полутора милях (чуть меньше 2,5 км) от которого находился один из шведских "Висбю". На снимке заметно, что на экране коммерческой навигационной РЛС корвет выглядит небольшой точкой по сравнению с гражданскими кораблями.

"Демонстрация скрытности корвета "Висбю" на расстоянии 1,5 мили на радаре торгового флота X-диапазона", - написал автор снимка.

"Вы видите отражение сигнала РЛС, а точнее его почти полное отсутствие, шведским корветом "Висбю" (обведено красным). По эффективной площади рассеяния он может сравниться с небольшим буем, это впечатляет", - добавил автор снимка. Позже он уточнил, что на снимке запечатлен экран морского судового радара X-диапозона компании Furuno.

Не исключено, что в момент, когда был сделан снимок, корабль следовал в "видимом" режиме, чтобы избежать столкновения с гражданскими судами. И все же столь небольшая сигнатура впечатляет, пишет The Drive.

Справка "РГ"

Корвет "Висбю", ставший головным кораблем одноименного типа, считается первым полноценным боевым кораблем, построенным по технологии "Стелс". Он был спущен на воду в 2000 году. Всего построено пять кораблей этого типа. Их основное вооружение составляют 57-мм универсальная корабельная артиллерийская установка Bofors SAK 57 и четыре торпеды Tp 43 или Tp 45. Пятый корвет типа "Висбю", названный "Карлстад", также получил противокорабельные и зенитные ракеты.


Илья Максимов

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Страны
Швеция
Проекты
ИТ
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