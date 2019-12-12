Комплект индивидуальной защиты сотрудника полиции "Кокон" создан в Петербурге по заданию МВД

Санкт-Петербург. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Многофункциональный индивидуальный комплект (МИК) сотрудника полиции "Кокон" разработан Научно-производственным объединением Специальных материалов (НПО СМ) по техническому заданию МВД России.

"МИК включает три сумки со снаряжением и спецсредствами, необходимыми для выполнения служебных и боевых задач, и может находиться в любой патрульной машине", - сообщил "Интерфаксу" в среду замгенерального директора НПО СМ Олег Пузыня.

В первой сумке содержится базовый комплект, индивидуальные средства защиты и снаряжения: пулезащитный жилет "Модуль-Кокон" с навесными карманами, пулезашитный и противоударный шлем "Колпак-Кокон", электрошоковое устройство и ряд других элементов, сказал собеседник агентства.

По его словам, вторая сумка может потребоваться полицейскому в том случае, когда необходима дополнительная противоударная защита, к примеру, при возникновении массовых беспорядков.

"В этой сумке находится комплект защитный специальный "Партнер", защита паха "Ракушка" и бедер. Предусмотрен и тактический пояс для крепления дополнительного снаряжения", - рассказал Пузыня.

Штурмовой комплект, обеспечивающий защиту сотрудника полиции во время участия в специальных штурмовых операциях, размещается в третьей сумке. "Он включает сменные защитные элементы Бр4, Бр5 классов защитной структуры для пулезащитного жилета "Модуль-Кокон". Есть накладки для защиты плеч, гортани, паха, комплект индивидуальной защиты "НКЛ - Кокон" для защиты локтевых и коленных суставов. Система Molle позволяет крепить сумки друг к другу, а также дополнительное снаряжение на внешний чехол сумки", - сообщил Пузыня.

По его словам, "в зависимости от специфики выполняемых задач МИК "Кокон" может применяться различными силовыми ведомствами".