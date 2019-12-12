Затвор американской винтовки М4 замерз на испытаниях в России

На сравнительных испытаниях американской винтовки M4 и российской АК-12, проведенных в России, у первой замерз затвор. Соответствующее видео тестов публикует "Калашников".

В концерне отмечают, что перед стрельбой оружие намочили и на полчаса оставили в снегу при температуре минус шесть градусов. После этого российская винтовка произвела несколько выстрелов, тогда как затвор американской замерз — чтобы начать стрельбу, ею пришлось постучать по столу. Также у М4 с первого раза не получилось отстегнуть примерзший магазин.

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Кучность стрельбы двух винтовок оказалась схожей. В концерне отмечают, что в реальном бою результаты M4 и АК-12 сопоставимы.

В сентябре российский бренд ORSIS заявил о начале серийного выпуска аналога американской винтовки AR-15 (ORSIS-AR15J) под патрон 5,56 на 45 миллиметров.