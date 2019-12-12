Войти
Российская газета

Совфед одобрил закон о штрафах за несоблюдение антитеррористических мер

451
0
0
Совет Федерации РФ
На заседании Совета Федерации РФ.
Источник изображения: Владимир Федоренко / РИА Новости

В среду на заседании Совфеда был одобрен закон, согласно которому нарушение антитеррористического законодательства будет наказываться крупным штрафом.

Поправки вносят в КоАП. Так, за несоблюдение требований антитеррористической безопасности физическим лицам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным - от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические лица могут быть наказаны на сумму до 500 тысяч рублей.

Отдельно прописаны в законе требования к обеспечении безопасности для религиозных организаций.

Если документ подпишет президент России, закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
25.05.2009
Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» обратила внимание на NanoCAD
28.11.2008
В Eclipse пришли инвесторы. Контроль над ее заводом в Ульяновске получат ВЭБ и область
11.06.2008
Конкурс проектов перспективного авиадвигателя для МС-21 будет объявлен в августе
06.12.2007
Вертолеты в одних руках
18.06.2007
Момент истины для Вашингтона
27.11.2006
ОКБ "Новатор" предлагает индонезийским ВМС уникальную ракетную систему "Клаб-С"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 11:35
  • 1
Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника
  • 12.12 11:34
  • 59
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 11:25
  • 1
Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США
  • 12.12 10:14
  • 0
В Польше проводится учение с участием 17 натовских генералов
  • 12.12 09:42
  • 1963
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.12 09:41
  • 17
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 12.12 08:29
  • 172
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 12.12 08:14
  • 20
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 12.12 08:02
  • 79
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 12.12 07:47
  • 50
"Армате" добавили целей
  • 12.12 07:27
  • 1
Испытания атомной подлодки "Казань" продлили
  • 12.12 07:05
  • 803
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 12.12 02:50
  • 22
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 11.12 20:43
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал причины "развала" микроэлектроники в РФ
  • 11.12 18:07
  • 12
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет