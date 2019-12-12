Совфед одобрил закон о штрафах за несоблюдение антитеррористических мер

В среду на заседании Совфеда был одобрен закон, согласно которому нарушение антитеррористического законодательства будет наказываться крупным штрафом.

Поправки вносят в КоАП. Так, за несоблюдение требований антитеррористической безопасности физическим лицам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным - от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические лица могут быть наказаны на сумму до 500 тысяч рублей.

Отдельно прописаны в законе требования к обеспечении безопасности для религиозных организаций.

Если документ подпишет президент России, закон вступит в силу со дня официального опубликования.