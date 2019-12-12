Военных научили имитировать технику в движении

Скоро в Инженерные войска поступит уникальное радиолокационное оборудование, способное создавать на вражеских радарах иллюзию движущейся по трассе колонны российской боевой и специальной техники.

По сведениям Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, только один комплект подобной аппаратуры может сформировать виртуальный мобильный строй из 10 машин, растянувшихся на два с половиной километра. Причем на имитационной картинке будут видны даже соединенные в одну цепь две или три единицы техники. Так, к примеру, ходит на марше в Арктике армейский двухзвенный тягач ДТ-30 "Витязь".

Каким образом ученым и конструкторам удалось создать подобную иллюзию, военные умалчивают. Однако известно, что в новый комплект входят головные датчики и управляемые приборы. Первые необходимы для мониторинга местности. При облучении радиолокационными системами противника они передают команду приборам на формирование ложных единиц движущейся техники. В военном ведомстве также сообщили, что первую партию спецоборудования поставят на Центральную инженерную базу Минобороны, и лишь затем им начнут оснащать в соединения и части инженерных войск.

Это - далеко не единственное ноу-хау, которое используется в российской армии для введения вражеской разведки в заблуждение относительно местоположения наших войск и объектов. Уже долгие годы для этого также применяют стационарные пневматические макеты военной техники. Изготовленные из специальных материалов надувные танки Т-72Б3 , оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", системы ПВО С-300 и "Бук", установленные на ложных аэродромах самолеты-перехватчики "МиГ-31", имитаторы другой боевой техники выполнены настолько правдоподобно, что в случае войны противник, не задумываясь, будет наносить по ним удары. Тем самым развязывая руки нашим командирам при проведении боевых операциях в районах, где враг их не ждет.

Применяется в армии и своего рода тактическая маскировка. К примеру, пару месяцев местные генералы назад использовали ее на крупных учениях в Хабаровском крае. По их приказу на полигоне Князе-Волконский места временного базирования частей и подразделений выдали за объекты сельского хозяйства и промышленной инфраструктуры. В расчете на особое любопытство к этим районам вражеских разведчиков и диверсантов там установили знаки, обозначающие, частности, не указанный на карте населенный пункт, дачный участок и вовсе не существующее хозяйство. Вся эта работа, разумеется, сопровождалась соответствующей маскировкой самих частей и подразделений.

Такого опыта нашим военным тоже не занимать. Скажем, армейские химики умеют с помощью машин установки дымовых завес скрывать от глаз и объективов противника большие территории с расположенной там техникой и личным составом. Превращая химические смеси и порошки в специальные аэрозоли, их аппаратура создает над защищаемым местом своеобразную пленку, через которую не пробиваются не только обычные визуальные средства разведки, но даже инфракрасные лучи. Машина ТДА-3 может держать такую завесу над людьми, техникой и объектами от четырех до восьми часов. С ее помощью военные на своих учениях уже маскировали целые аэродромы и полигоны с бронемашинами, позициями ракетных комплексов и систем ПВО.

Юрий Гаврилов