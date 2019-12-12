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Военное обозрение

Сирийская армия вновь вступила в бой с ИГИЛ в районе Пальмиры

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Источник изображения: Министерство обороны Сирии

Правительственная Сирийская арабская армия столкнулась с группой террористов из "Исламского государства" (запрещено в России) к востоку от Пальмиры во вторник, сообщает Al-Masdar News.

Согласно отчету по территории провинции Хомс, сирийской армии удалось уничтожить нескольких террористов ИГИЛ, которые перемещались между городами Аль-Сухна и Пальмира (Тадмор).

Также сообщается о другом столкновении между сирийской армией и исламистами недалеко от плотины Арвад. Есть сведения о жертвах с обеих сторон, а также, по неподтвержденным данным, это сражение повлекло выход террористов из этого района.

По сообщениям, после этих боестолкновений российские и сирийские военные самолеты нанесли авиаудары по предполагаемым позициям ИГИЛ. В прошедшие выходные сирийская армия также направила подкрепление своим подразделениям в восточную часть провинции.

Активизацию боевиков трудно назвать неожиданной. Ещё в октябре сообщалось, что курдские силы выпустили находившихся у них в плену боевиков ИГИЛ, сразу после начала турецкого наступления на севере Сирии. Тогда высказывались опасения, что это приведёт к активизации деятельности террористической группировки на ранее занимавшихся ею территориях. В частности, в районе Пальмиры именно так и происходит. Боевики пытаются взять под свой контроль аэродром, расположенный в этой части провинции Хомс.

Нужно напомнить, что ранее САА уже теряла контроль над Тадмором (Пальмиром). Восстанавливать этот контроль приходилось при повторном наступлении.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
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