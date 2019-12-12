Испытания атомной подлодки "Казань" планируется завершить в 2020 году

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Головной подлодке проекта "Ясень-М" "Казань" предстоит ещё около пяти выходов в море для завершения испытаний, сообщил в среду журналистам глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Как минимум на четыре или пять выходов в море, работа ещё предстоит достаточно большая", - сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, испытания планируется завершить в 2020 году. "Раньше не успеем. Будем стараться делать это как можно быстрее", - отметил глава ОСК.

В октябре Рахманов сообщил, что передача подлодки флоту состоится не раньше конца 2020 года. На тот момент, по его словам, "Казань" выполнила около 12 выходов в море в рамках испытаний.

Ранее планировалось завершить испытания подлодки и передать ее ВМФ до конца 2019 года.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М", являются носителями крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Головным кораблем является подлодка "Казань", которая проходит испытания.