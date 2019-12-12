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Известия.ru

Лавров рассказал о тревоге по поводу усиления военной активности НАТО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Россия обеспокоена усилением военного присутствия НАТО в непосредственной близости от границы РФ и Белоруссии, говорится в приветственном письме главы российского МИДа Сергея Лаврова участникам научной конференции памяти Андрея Громыко. Об этом пишет ТАСС в среду, 11 декабря.

"Нас тревожит усиление военной активности НАТО вблизи границ Белоруссии и России, а также принятые на завершившемся саммите альянса в Лондоне решения о дальнейшем наращивании военных бюджетов его стран", — зачитал письмо Лаврова заместитель департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин на открытии конференции.

По словам Лаврова, это может привести к милитаризации Европы. Кроме того, шаги, направленные на усиление военной активности, осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других.

Также министр обратил внимание на острый кризис, в котором находятся договоренности о контроле над вооружениями. По его словам, США нанесли большой ущерб мировой стабильности тем, что в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне (ПРО) и договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В настоящий момент под вопросом находится и судьба договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Лавров подчеркнул, что Россия будет адекватно реагировать на действия недружественного характера, при этом Москва не стремится к конфронтации.

Накануне, 10 декабря, по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео Лавров предложил США продлить СНВ. По его мнению, таким образом две по-прежнему крупнейшие ядерные державы — США и Россия успокоят "мировое общественное мнение" и смогут избежать вакуума в вопросе контроля над вооружениями.

Действие СНВ заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ "всё новое оружие России".

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал обеим странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Несмотря на это, США не поменяли своего решения и ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

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Белоруссия
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9М729
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Минoбороны РФ
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