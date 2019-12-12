Керченский инцидент: юристы отказываются защищать Украину

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Адвокаты отказываются защищать Киев на предстоящих независимых общественных слушаниях по инциденту в Керченском проливе. При этом уточняется, что Украина не оставляет попытки найти юриста, потому что слушания должны состояться уже весной 2020 года.

Юристы не хотят представлять украинскую сторону на слушаниях международного общественного трибунала по инциденту в Керченском проливе, который произошел в ноябре прошлого года, заявил РИА "Новости" руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов.

"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", - отметил он.

Как уточнил Молохов, среди отказавшихся от участия в проекте "даже за деньги", в частности, оказался адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков. По мнению собеседника агентства, это может свидетельствовать о невозможности оправдать перед лицом независимого суда общественности, состоящего из авторитетных представителей стран Запада и третьего мира, "провокационные действия киевских властей", которые послали своих военных моряков "на убой" в прошлом году.

Вместе с тем организаторы не теряют надежды найти юриста, поскольку трибунал должен пройти в запланированные сроки, подчеркнул Молохов.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России ранее заявил, что полуостров созовет международный общественный трибунал по инциденту. Мероприятие запланировано на весну 2020 года. Он отметил, что отбор независимых судей и экспертов уже начался. По его словам, они не будут иметь отношения ни к России, ни к Украине.

Заседания трибунала, предположительно, будут проходить в Западной Европе или в Латинской Америке. Одним из пунктов расследования станет следственный эксперимент. В ходе него участники процесса проследуют по пути украинских кораблей и определят, была ли с украинской стороны провокация в том инциденте.

Заседание будет посвящено инциденту в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года. Тогда корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России и несколько часов совершали опасные маневры. По информации ФСБ, в это время украинцы игнорировали законные требования российских властей остановиться.

В итоге пограничники задержали нарушителей, а некоторое время спустя суд заключил 24 украинских моряков под стражу по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.

В попытке вернуть на родину своих граждан Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву. 25 мая он обязал Москву вернуть Киеву корабли.

При этом российская сторона продолжила настаивать, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не собирается отказываться от своей позиции по этому инциденту. По его словам, Кремль придерживается позиции, что судьбу задержанных украинских моряков должны решить следствие и суд.

В результате продолжительных переговоров 7 сентября Москва и Киев все же обменялись заключенными. В украинском аэропорту в тот день приземлился борт с 24 моряками.

Кроме них, в страну вернулся осужденный в РФ по обвинению в подготовке теракта в Крыму режиссер Олег Сенцов.

В Россию вернулись, в частности, руководитель портала РИА "Новости - Украина" Кирилл Вышинский и бывший командир бригады противовоздушной обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах. Он проходит как свидетель по делу о крушении МН17 в 2014 году в Донбассе.

К слову, трибунал не счел необходимым предъявлять России требование прекратить уголовное преследование моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел.

Через некоторое время, в середине ноября, российская сторона все же передала Украине три корабля ВМС Украины. Это произошло после завершения следственных действий в России. При этом украинские военные вскоре заявили, что российская сторона демонтировала с кораблей практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.

Кристина Сизова