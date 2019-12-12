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ЦНТУ "Динамика": впервые создан тренажер экипажа вертолета Ансат-У на динамической платформе

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Ансат-У
Учебные вертолеты "Ансат-У" в составе учебной авиационной группы Сызранского филиала военного учебно-научного центра ВКС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" на аэродроме Сокол (Саратовская область).
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 11 декабря. В АО ЦНТУ "Динамика" впервые в России создан комплексный тренажер экипажа вертолета Ансат-У на динамической платформе.

В настоящее время в компании завершены государственные испытания тренажера, предназначенного для обучения и тренировки летного состава ВВС России по широкому спектру задач, возлагаемых на учебно-тренировочную модификацию легкого многоцелевого вертолета Ансат-У.

Тренажер Ансат-У на подвижном основании создан в рамках ОКР, предпринятой с целью разработки и внедрения перспективных технологий создания технических средств обучения для подготовки авиационного персонала.

Тренажер, оснащенный системой подвижности, дает возможность экипажу отрабатывать целый ряд специфических задач обучения с большей степенью достоверности, чем при тренировках на неподвижном тренажере. К таким задачам, в частности, относятся отработка руления, взлета и посадки в дневных и ночных условиях с визуальной видимостью рулежной дорожки, ВПП, вертолетной площадки, визуальных ориентиров (разметки) и средств ночного старта применительно к местности, отработка пилотирования вертолета в ручном и автоматическом режимах управления, по приборам и визуально и пр.

Система визуализации тренажера обеспечивает генерацию изображения сцены визуализации размером не менее 250х250 км и представляет собой многоканальную проекционную систему со сферическим экраном и углами обзора от -50 до +30 град. по вертикали и +-95 град. по горизонтали. Система обеспечивает фотореалистичное воспроизведение изображения закабинного пространства, включая видимость рельефа местности, наземных и воздушных объектов при различных метеоусловиях и в любое время суток, воспроизведение различных моделей облачности и пр.

Рабочее место инструктора тренажера (РМИ) представляет собой унифицированный конструктивный модуль, обеспечивающий возможность организации и управления процессом обучения. РМИ позволяет инструктору задавать сценарий тренировки и осуществлять непрерывный видеоконтроль действий обучаемых, оперативно изменять текущий сценарий упражнения и т.д. Система регистрации и объективного контроля позволяет выполнять послеполетный разбор занятий и вести документирование результатов тренировок.

Тренажер может функционировать как в составе учебно-тренировочного комплекса, так и автономно, в качестве самостоятельного технического средства обучения.

Государственные испытания тренажер Ансат-У проводились специалистами ГЛИЦ им. В.П.Чкалова с целью оценки и подтверждения технических и эксплуатационных характеристик опытного образца требованиям ТТЗ. По результатам госиспытаний выданы рекомендации о возможности серийного производства тренажера.

Разработка опытного образца тренажера экипажа Ансат-У представляет интерес и для гражданских заказчиков. Российские операторы эксплуатируют свыше 80 вертолетов Ансат производства "Казанского авиационного завода" (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех"). Широкий круг их применений включает перевозку грузов и пассажиров, проведение поисково-спасательных, противопожарных и эвакуационных работ, патрулирование, оказание экстренной медицинской помощи и пр., различные модификации этого легкого многоцелевого вертолета пользуются спросом и на мировом рынке. Все это делает весьма актуальной задачу качественной подготовки летных экипажей различных ведомств, соответствующей современным требованиям безопасной эксплуатации воздушных судов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО ЦНТУ "Динамика".

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