Войти
ЦАМТО

Испытания многоцелевой АПЛ "Казань" продлены на несколько дополнительных выходов в море

275
0
0

ЦАМТО, 11 декабря. Испытания головной многоцелевой АПЛ модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" продлены на несколько дополнительных выходов в море.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.

Подлодку планировалось принять на вооружение ВМФ России в конце этого года, но впоследствии сроки – как уже сообщалось – сдвинулись на 2020-й.

"Да, 2020 год, раньше не успеем. Будем стараться сделать это как можно скорее, стоит задача исправления замечаний, которые были выявлены в ходе испытаний, и еще продолжение испытаний минимум на четыре-пять выходов в море. Так что работа предстоит еще достаточно большая", – сказал А.Рахманов, отвечая на вопросы журналистов.

Как напоминает агентство, многоцелевые АПЛ "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). Они имеют водоизмещение 13800 т, глубину погружения – 520 м, экипаж – 64 человека, автономность – 100 суток, подводную скорость – 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 мм, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
885 Ясень
Калибр КР
Похожие новости
21.03.2019
ОСК будет сдавать по две-три атомных подлодки в год - Рахманов
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
20.01.2014
"38 попугаев" и три "грачонка"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 12:00
  • 173
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 12.12 11:35
  • 1
Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника
  • 12.12 11:34
  • 59
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 11:25
  • 1
Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США
  • 12.12 10:14
  • 0
В Польше проводится учение с участием 17 натовских генералов
  • 12.12 09:42
  • 1963
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.12 09:41
  • 17
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 12.12 08:14
  • 20
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 12.12 08:02
  • 79
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 12.12 07:47
  • 50
"Армате" добавили целей
  • 12.12 07:27
  • 1
Испытания атомной подлодки "Казань" продлили
  • 12.12 07:05
  • 803
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 12.12 02:50
  • 22
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 11.12 20:43
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал причины "развала" микроэлектроники в РФ
  • 11.12 18:07
  • 12
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет