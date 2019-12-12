Испытания многоцелевой АПЛ "Казань" продлены на несколько дополнительных выходов в море

ЦАМТО, 11 декабря. Испытания головной многоцелевой АПЛ модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" продлены на несколько дополнительных выходов в море.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.

Подлодку планировалось принять на вооружение ВМФ России в конце этого года, но впоследствии сроки – как уже сообщалось – сдвинулись на 2020-й.

"Да, 2020 год, раньше не успеем. Будем стараться сделать это как можно скорее, стоит задача исправления замечаний, которые были выявлены в ходе испытаний, и еще продолжение испытаний минимум на четыре-пять выходов в море. Так что работа предстоит еще достаточно большая", – сказал А.Рахманов, отвечая на вопросы журналистов.

Как напоминает агентство, многоцелевые АПЛ "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). Они имеют водоизмещение 13800 т, глубину погружения – 520 м, экипаж – 64 человека, автономность – 100 суток, подводную скорость – 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 мм, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".