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ЦАМТО

ВВС Индии получили очередную партию вертолетов AH-64E(I) "Апач"

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Первые полученные ВВС Индии боевые вертолеты Boeing AH-64E(I) Apache Guardian (машины не оснащены РЛС AN/APG-78 Longbow), Паттанкот (Индия), 01.08.2019
Первые полученные ВВС Индии боевые вертолеты Boeing AH-64E(I) Apache Guardian (машины не оснащены РЛС AN/APG-78 Longbow), Паттанкот (Индия), 01.08.2019.
Источник изображения: Jaipal Singh / EPA-EFE

ЦАМТО, 11 декабря. По информации СМИ, самолет Ан-124-100 авиакомпании "Авиалинии Антонова" доставил очередную партию из четырех ударных вертолетов AH-64E(I) "Апач" из аэропорта "Феникс-Меса Гейтвей" (шт.Аризона) на базу "Хиндон" (шт.Уттар-Прадеш, Индия).

Самолет Ан-124 позволяет одновременно транспортировать до пяти вертолетов "Апач". В Индию были доставлены четыре машины общей массой 39 т, включая демонтированные лопасти несущего винта.

По данным ресурса Cavok.com.br, в отличие от ранее поставленных ВВС Индии вертолетов, новая партия не несла серийных номеров ВВС Индии. Ранее ВВС Индии придерживались политики не демонстрировать серийные номера на официальных фотографиях, но в этот раз, предположительно, они были специально закрашены компанией Boeing.

Предполагается, что до последней отгрузки ВВС Индии получили 12 вертолетов AH-64E(I) "Апач" с серийными номерами с ZV4801 по ZV4812, а доставленные машины имеют серийные номера с ZV4813 по ZV4816.

Как сообщила компания "Авиалинии Антонова", Boeing заключил с ней соглашение на доставку дополнительных вертолетов "Апач" в конце текущего года.

Как сообщал ЦАМТО, контракты общей стоимостью 3,1 млрд. долл. на поставку 22 вертолетов "Апач" и 15 "Чинук" были подписаны МО Индии в сентябре 2015 года. Предполагалось, что поставки начнутся в течение 36-38 месяцев с момента подписания соглашения. Контракт на покупку AH-64E "Апач" стоимостью 139,5 млрд. рупий (2,02 млрд. долл.) включает опцион на поставку 11 дополнительных машин. Проект приобретения "Апач" является комбинацией прямых коммерческих контрактов и закупки в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Официальная церемония передачи представителям ВВС Индии первого из 22 заказанных вертолетов AH-64E(I) состоялась на предприятии корпорация Boeing в Меса (шт.Аризона) 10 мая 2019 года. Первые четыре AH-64E(I) "Апач Гардиан" были доставлены на базу "Хиндон" 27 июля 2019 года. Еще 4 машины прибыли 30 июля. Поставку всех AH-64E(I) планируется завершить к 2020 году.

Первая эскадрилья AH-64E(I) "Апач Гардиан" сформирована на военно-воздушной базе "Патханкот" (шт.Пенджаб). Вторая эскадрилья "Апач" ВВС Индии должна быть размещена на авиабазе "Джорхат" (шт.Ассам). В состав каждой эскадрильи войдут 10 вертолетов, еще два останутся в резерве на случай потерь.

Официальная церемония принятия на вооружение 125-й вертолетной эскадрильи "Гладиатор" ВВС Индии первых восьми вертолетов AH-64E(I) "Апач Гардиан" состоялась на авиабазе "Патханкот" 3 сентября.

В настоящее время на вооружении ВВС Индии состоят ударные вертолеты Ми-35 и Ми-25 российского производства. Одна эскадрилья размещена на базе "Патханкот", вторая – в Суратгархе (шт.Раджастхан). AH-64E(I) "Апач Гардиан" должны расширить возможности парка Ми-25 и Ми-35, численность которых превышает 20 ед., а в перспективе и заменить их.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
AH-64
CH-47 "Чинук"
Ан-124
Ан-124-100
Ми-35
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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