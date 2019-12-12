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ЦАМТО

Компания Saab поставит гранатометы AT4 ВС Латвии

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Американский десантник несет учебный гранатомет AT-4
Американский десантник несет учебный гранатомет AT-4.
Источник изображения: © flickr.com, The U.S. Army

ЦАМТО, 11 декабря. Шведская компания Saab объявила о подписании контракта на поставку Вооруженным силам Латвии 84-мм одноразовых противотанковых гранатометов AT4.

Стоимость продажи гранатометов не раскрывается. Поставки должны быть выполнены в 2021 году.

Этот заказ является третьим в рамках подписанного в 2017 году Saab и командованием ВС Латвии долгосрочного рамочного соглашения. Данный документ был подписан представителями ВС Латвии и Saab Dynamics AB 30 октября 2017 года. 7-летнее соглашение предусматривает возможность поэтапного размещения заказов на поставку гранатометов AT4 и "Карл Густав", запасных частей и принадлежностей.

Легкий, предварительно снаряженный одноразовый 84-мм гранатомет AT4 может оснащаться выстрелами различных типов и применяться для поражения бронетехники, укрепленных сооружений и живой силы противника, в т.ч. ночью. Пуск может осуществляться из помещений ограниченной площади.

С момента разработки в середине 1980-х гг. Saab продала гранатометы AT4 вооруженным силам более 15 стран мира.

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  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Швеция
Продукция
Carl Gustaf M4
Компании
SAAB
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