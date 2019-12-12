Исследование: Россия удерживает второе место в мире по количеству военной авиации в строю

В топ-10 наиболее популярных в мире боевых самолетов также вошли российские истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский парк военной авиационной техники удерживает второе место в мире. Такие данные содержатся в ежегодном исследовании World Air Forces 2020, опубликованном ведущим авиационно-космическим журналом Flight International в среду.

Согласно исследованию, по состоянию на декабрь 2019 года Россия располагает 4163 военными самолетами и вертолетами различного назначения (8% от общемирового показателя), уступая по этому показателю только США (13266 самолетов и вертолетов, 25% от общемирового показателя). На третьем месте расположился Китай с 3210 военными самолетами и вертолетами (6% от общемирового показателя).

По сравнению с предыдущим исследованием World Air Forces, опубликованном в декабре 2018 года, парк российской военной авиации увеличился незначительно - на 85 летательных аппаратов. За этот же период ВВС США уменьшились на 132 самолета и вертолета, а Китая - увеличились на 23 машины.

Эксперты Flight International также отметили, что регион России и стран постсоветского пространства продемонстрировал наибольшие темпы роста количества авиации в строю. В частности, число военных самолетов и вертолетов в строю ВВС стран региона выросло на 4%, в то время как в Азиатско-Тихоокеанском регионе оно практических не изменилось, а в Северной Америке уменьшилось на 1%.

Су-27/30 сохраняет популярность на рынке

Согласно данным рейтинга, по состоянию на декабрь 2019 года в составе всех ВВС насчитывается 1067 единиц истребителей семейства Су-27 и Су-30 (7% от общего количества боевых самолетов в мире). Таким образом, по распространенности данные боевые самолеты уступают только истребителям американского производства F-16, которых в строю насчитывается 2280 единиц (16% от общего количества боевых самолетов в мире). На третьем месте расположились истребители F-15 (949 машин, 7% от общего количества боевых самолетов в мире).

В топ-10 наиболее популярных в мире боевых самолетов также вошли российские истребители МиГ-29 (791 машина, 5% от общего количества боевых самолетов в мире), штурмовики Су-25 (487 машин, 3% от общего количества боевых самолетов в мире) и фронтовые бомбардировщики Су-24 (391 единица, 3% от общего количества боевых самолетов в мире).

В общей сложности доля российских машин в общемировом количестве боевых самолетов в строю составляет 18%, отмечают эксперты Flight International. В категории "боевые самолеты" Россия расположилась на втором месте с показателем в 1616 машин (11% от общемирового парка боевых самолетов), уступив только США (2657 самолетов, 18%). Китай расположился на третьем месте с 1603 самолетами (11%).

"Восьмерка" не сбавляет обороты

Доля вертолетов российского производства в составе общемирового парка военных вертолетов достигла не менее 19%. Согласно рейтингу, два семейства российских вертолетов - Ми-8/17 (Hip по классификации НАТО) и Ми-24/35 (Hind по классификации НАТО) - вошли в топ-10 наиболее распространенных в мире вертолетов, заняв вторую и седьмую позиции соответственно. Как отмечает Flight International, по состоянию на декабрь 2019 года в строю находилось 2865 вертолетов Ми-8/17 (14% от общемирового парка военных винтокрылых машин) и 969 единиц Ми-24/35 (5% от общемирового парка военных винтокрылых машин).

Наиболее распространенным в мире вертолетом стал UH-60 Black Hawk: согласно данным рейтинга, на него приходится 19% общемирового парка военных вертолетов (3913 единиц), третье место занял американский вертолет UH-1 (1313 вертолетов, 5% от общемирового парка военных винтокрылых машин).

По показателю вертолетов в строю Россия заняла второе место с 1481 винтокрылыми машинами (7% от общемирового парка военных винтокрылых машин), уступив, как и в случае с боевыми самолетами, только США (5417 вертолет, или 27%). На третьем месте расположился Китай с 903 вертолетами (4%).

В рейтинге, составленном Flight International, подробные данные по количеству вертолетов в строю приводятся только для 10 наиболее распространенных в мире военных винтокрылых машин. Таким образом, доля военных вертолетов российского производства в мировом парке может быть существенно выше.

Россия входит в топ-10 по всем категориям военной авиации

Россия входит в топ-10 и по остальным категориям военной авиации. Так, по количеству специализированных самолетов в строю она расположилась на третьем месте (127 самолетов, 6% от общемирового показателя), самолетов-заправщиков - на четвертом (19 самолетов, 2% от общемирового показателя), транспортных самолетов - втором (424 самолетов, 10% от общемирового показателя), учебно-тренировочных самолетов - третьем (496 самолетов, 4% от общемирового показателя).