Космический аппарат "Аист-2Т" впервые продемонстрировали на "Вузпромэкспо-2019"

Он предназначен для дистанционного зондирования Земли

САМАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Разработанный в Самаре космический аппарат "Аист-2Т", предназначенный для дистанционного зондирования Земли, представили на выставке "Вузпромэкспо-2019", которая сейчас проходит в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе самарского Научно-образовательного центра (НОЦ).

Космический аппарат разработали ученые и студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева. Вуз является участником консорциума самарского НОЦ.

"Это новый спутник из серии космических аппаратов "Аист". Самарский университет - единственный вуз в стране, который имеет свою группу спутников на орбите", - сказал ректор университета Владимир Богатырев во время презентации космического аппарата, слова которого цитирует пресс-служба.

Спутник "Аист 2Т" создан по заданию госкорпорации Роскосмос, которая является партнером самарского НОЦ. Космический аппарат нового поколения предназначен для дистанционного зондирования Земли. Полученные при помощи спутника снимки планируется использовать при мониторинге чрезвычайных ситуаций, а также для научных экспериментов.

В ноябре заместитель директора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Роскосмоса Валерий Заичко сообщал, что госкорпорация в ближайшее время планирует заключить контракт на создание двух спутников "Аист-2Т". Спутники "Аист-2Т" массой 670 кг каждый будут находиться на солнечно-синхронной орбите на высоте 400 км. Скорость передачи информации на наземный пункт приема составит 300 мегабит в секунду, срок активного существования аппаратов - пять лет.

"Вузпромэкспо" - это ежегодная выставка, которая демонстрирует результаты реализации государственных и федеральных целевых программ в сфере науки и промышленности. Организатором выставки является Министерство науки и высшего образования РФ. Тематика выставки - "Наука. Образование. Экономика". ТАСС выступает ее генеральным информационным партнером.