Россия предоставит США туалет на МКС

Из-за поломки туалета на американском сегменте МКС Россия предоставит астронавтам США возможность пользоваться аналогичным устройством на российском сегменте станции, сообщается в трансляции НАСА.

В настоящее время туалет на американском сегменте находится на ремонте. Всего на МКС имеются четыре таких устройства, из которых по одному находятся в российским модуле "Звезда" и американском Tranquility, еще два туалета есть на пристыкованных к станции космических кораблях "Союз МС".

В ноябре на МКС вышли из строя все туалеты.

В июле 2018 года ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила от НАСА новые заказы в рамках контракта по обслуживанию и ремонту туалета на американском сегменте МКС.