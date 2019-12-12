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Россия предоставит США туалет на МКС

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Источник изображения: Фото: NASA / Reuters

Из-за поломки туалета на американском сегменте МКС Россия предоставит астронавтам США возможность пользоваться аналогичным устройством на российском сегменте станции, сообщается в трансляции НАСА.

В настоящее время туалет на американском сегменте находится на ремонте. Всего на МКС имеются четыре таких устройства, из которых по одному находятся в российским модуле "Звезда" и американском Tranquility, еще два туалета есть на пристыкованных к станции космических кораблях "Союз МС".

В ноябре на МКС вышли из строя все туалеты.

В июле 2018 года ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила от НАСА новые заказы в рамках контракта по обслуживанию и ремонту туалета на американском сегменте МКС.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Энергия РКК
Проекты
МКС
Союз ПКК
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