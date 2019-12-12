Корабли Балтфлота принимают участие в российско-индийских учениях "ИНДРА-2019"

Сторожевик "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и буксир "Виктор Конецкий" совершили заход в порт Мармагао (Индия). Они будут участвовать в морской части маневров.

Российско-индийские межвидовые учения "ИНДРА-2019" включают в себя две фазы. Береговая фаза пройдет в Мармагао с 10 по 15 декабря. Морская фаза будет проводиться в период с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана.

Отряд кораблей БФ впервые привлекается к участию в этих маневрах, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

"Ярослав Мудрый", "Виктор Конецкий" и "Ельня" 1 октября покинули Балтийск, взяв курс на Индию. Одна из задач похода – сопровождение караванов в районах, где активно действуют пираты. Следуя по маршруту, в начале декабря балтийцы без происшествий провели три гражданских судна из Красного моря в Аравийское.

На каждом из кораблей находится группа антитеррора морской пехоты БФ. Кроме того, "Ярослав Мудрый" несет на борту палубный вертолет Ка-27.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)