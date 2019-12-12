Гудбай, Америка: в России создали более мощную версию винтовки AR-15

Легендарная американская винтовка АR-15 получила в России новую жизнь.

Российская компания "Промтехнология", известная высокоточным оружием под маркой ORSIS, взялась за выпуск штурмовой винтовки AR-15. Она уже прошла испытания в "русском" калибре 7,62х39 миллиметра.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу предприятия.

Как пояснили оружейники, поскольку отечественная пуля в два раза тяжелее, чем "родная" для АR-15 калибра 5,56 миллиметров, она имеет большую энергию на всех дистанциях стрельбы. При этом винтовка не стала тяжелее, не увеличилась и ее отдача.

И это не единственное отличие аналога от оригинала. Разработчики уверяют, что их стволы увеличивают точность и ресурс АR-15.

Справка "РГ"

Автоматическая винтовка АR-15 калибра 5,56 мм была разработана в 1960-е годы конструкторами Юджином Стоунером и Джеймсом Салливаном. В ее основу легла их предыдущая разработка - автоматическая AR-10. Является одной из самых массовых моделей стрелкового оружия в мире.

Олег Корякин