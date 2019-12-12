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Газета.ru

Как договаривались: Украина внесла поправки в закон о Донбассе

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Источник изображения: gazeta.ru

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

В украинский парламент внесли поправки к закону об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Их содержание пока не уточняется, но на саммите "нормандской четверки" стороны договорились, что Украина продлит срок действия документа.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в электронной системе парламента Украины законопроект с поправками к закону об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сообщается на сайте парламента.

Полный текст документа еще не разместили. При этом известно, что речь идет о продлении действующего закона об особом статусе Донбасса: это было согласовано на состоявшемся 9 декабря в Париже саммите "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии.

На брифинге по итогам встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год. Он отмечал, что документ будет действовать как временный. "Это техническая вещь, нам легче сейчас продолжить этот закон и позже внести "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны [ополченцев], что мы приближаемся к деэскалации", - говорил президент Украины.

Он подчеркнул, что действие закона об особом статусе нужно продолжить. По его словам, Украина не должна согласовывать этот законопроект с трехсторонней контактной группой, "где нам потом могут выкручивать руки".

При этом, как гласит коммюнике по итогам саммита, Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса.

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков ранее сообщал, что работа над новым законопроектом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" начнется после встречи в "нормандском формате".

Члены фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич уже внесли в парламент проект изменений в указанный закон. В документе они предложили сделать закон бессрочным, а особый статус Донбасса регламентировать не только конституцией, но и другими законами. По их мнению, все положения закона нужно согласовать на встрече в "нормандском формате" и утвердить на заседании контактной группы в Минске.

Кстати, на встрече "нормандской четверки" стороны уже договорились о новом саммите. Он должен состояться через четыре месяца.

Саммит "нормандской четверки" прошел 9 декабря впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, в котором прописаны три пункта: "Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта", "Меры по реализации политических положений минских соглашений" и "Продолжение". Документ предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" существует еще с 18 октября 2014 года.

Пока поправки не внесены, срок его действия истекает 31 декабря 2019 года. Документ предусматривает амнистию для участников боевых действий в Донбассе, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления и участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов. Кроме того, он предполагает особую государственную поддержку со стороны Украины для восстановления промышленности и инфраструктуры региона.

Согласно постановлению Верховной рады, вышеперечисленные статьи закона вступят в силу только после того, как войска и техника России покинут эту территорию, а также после проведения в Донбассе внеочередных выборов в соответствии с конституцией Украины. При этом Москва неоднократно заверяла, что не является стороной конфликта и в Донбассе нет российского военного контингента.

В октябре украинская делегация на заседании с представителями ОБСЕ, России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подписала "формулу Штайнмайера". Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в день выборов на временной основе и на постоянной - после публикации отчета ОБСЕ об итогах голосования. Подписание "формулы", как и разведение сил и средств в Донбассе, было условием для проведения саммита "нормандской четверки".


Лидия Мисник

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Страны
Германия
Россия
Украина
Франция
Проекты
ОБСЕ
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