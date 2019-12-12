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Военное обозрение

Названы сроки получения Бундесвером танка нового поколения

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Источник изображения: Министерство обороны ФРГ

Министерство обороны Германии официально подтвердило, что танк нового поколения, разрабатываемый совместно с Францией в рамках программы Основной наземной боевой системы, отправится в войска в 2035 году. Параллельно с этим, однако, идет модернизация стоящих на вооружении танков Leopard 2.

В своём недавнем отчете министерство обороны Германии представило график реализации программы танков нового поколения в рамках проекта Main Ground Combat System (MGCS). Ранее были подтверждены сообщения о том, что эта платформа должна поступить в войска с 2035 года. К тому времени, спустя почти 60 лет после внедрения танка Leopard 2, даже его глубокие модернизации "не смогут гарантировать, что Leopard 2 – это та боевая машина, которая будет способна полностью реагировать на новые угрозы", говорится в докладе.

Программа преемника перспективного танка реализована для того, чтобы поддерживать способность действовать "в частности, против механизированных и бронетанковых сил, в рамках обороны государства и союзников". Проект реализуется совместно с Францией, однако Германия взяла на себя в нем основную роль.

С немецкой скрупулезностью

Расписание программы вполне четко отражает запланированные шаги. На этапе демонстрации технологий, предусмотренном в 2019–2025 годах, будут разработаны отобранные на национальном уровне инновационные концепции в рамках исследования архитектуры будущей платформы. Последняя должна соответствовать государственным и международным стандартам по совместимости отдельных компонентов. Соответствующий документ должен быть представлен в парламенте Германии для утверждение в первом квартале 2020 года.

На следующем этапе, как ожидается, в 2024–2027 годах, будет создан опытный образец MGCS для подтверждения требований организации-заказчика. Ожидается, что с 2028 года проект танка вступит в заключительную фазу реализации, а с 2035 года начнутся поставки готовых машин в войска.

Параллельно с разработкой программы MGCS Германия модернизирует свои стоящие на вооружении танки Leopard 2. Согласно отчету, в период с 1 января по 30 сентября текущего года армия получила часть заказанных танков Leopard 2A6 MA с системой связи, адаптированной непосредственно для сотрудничества с голландскими подразделениями.

В отчете об этом прямо не говорится, но недавно бундесвер также получил первый из танков новейшей версии Leopard 2A7V. Модернизация парка этих машин продолжается.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Франция
Продукция
Leopard-2
MGCS
Проекты
2020-й год
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