В ОАЭ началось строительство десантного корабля для ВМС Нигерии

ЦАМТО, 11 декабря. Начальник штаба ВМС Нигерии вице-адмирал Ибок-Эте Ибас (Ibok-Ete Ibas) 9 декабря в Шардже (ОАЭ) принял участие в закладке десантного корабля LST-100 (100 (Landing Ship Transport 100) на верфи Albwardy Damen.

Как сообщает Securitykingng.org, эмиратская верфь получила заказ по результатам проведения международного тендера. Ожидается, что строительство корабля будет завершено в мае 2020 года.

Выступая на церемонии, вице-адмирал Ибок-Эте Ибас напомнил, что ВМС Нигерии вывели из эксплуатации два аналогичных судна "Тип-502" (AMBE и OFIOM) 10 лет назад. Корабли были построены на немецкой верфи Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) в 1978 году.

Таким образом, новый танкодесантный корабль типа LST-100 частично восполнит пробел, образовавшийся в последние годы в боевых возможностях нигерийского флота.

Длина десантного корабля LST-100 составляет 100 м, ширина – 16 м, водоизмещение – 1000-1300 т, скорость полного хода – 16 узлов, дальность морского перехода – 4000 миль, автономность – 15 суток, экипаж – 18 человек с возможностью дополнительного размещения 27 человек и перевозки до 235 десантников. Судно оборудовано 25-тонным грузовым и 1,5-тонным поворотным кранами, носовой (70 т), кормовой (70 т) и бортовыми (30 т) рампами, оснащено вертолетной площадкой.

Albwardy Damen является совместным предприятием Albwardy Investment (Дубай, ОАЭ) и Damen Shipyards Group (Нидерланды). Компания предоставляет услуги судостроения и судоремонта для морской и нефтегазовой промышленности на Ближнем Востоке, включая постройку новых судов со стальным и алюминиевым корпусом.