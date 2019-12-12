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ТАСС

ВС США вернули Южной Корее четыре военные базы

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Совместные учения США и Южной Кореи
Совместные учения США и Южной Кореи.
Источник изображения: news.cn

Это произошло после длительных споров об устранении загрязнения местности в результате использования этих объектов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США вернули Республике Корея контроль над четырьмя военными базами после длительных споров об устранении загрязнения местности в результате использования этих объектов. Об этом сообщает в среду агентство Yonhap.

Речь идет о базах Кэмп Игл и Кэмп Лонг в городе Вонджу, территории базы Кэмп Маркет в городе Бупхён, а также Кэмп Хоуви в расположенном вблизи границы с КНДР городе Тондучхон.

Решение о возврате военных объектов было принято в среду на заседании совместного совета по соглашению о статусе сил (Status of forces agreement, SOFA) на базе Кэмп Хамфрис в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо в 70 км от Сеула. В результате переговоров глава североамериканского департамента МИД Республики Корея Ко Юн Чжу и заместитель командующего Вооруженными силами США на Корейском полуострове генерал-лейтенант Кеннет Висбах также согласовали шаги по передаче расположенной в Сеуле базы Йонгсан Гэррисон для создания на ее месте городского парка. Стороны договорились продолжить консультации об ответственности за устранение загрязнения местности вблизи баз, а также по усилению мер для охраны окружающей среды.

Как отмечает Yonhap, в августе администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина выступила с инициативой ускорить процесс передачи 26 американских военных объектов на фоне обеспокоенности местных жителей возможными проволочками в процессе устранения загрязнения, вызванного длительным функционированием баз. Параллельно с этим продолжается переброска всех подразделений ВС США в два города - Пхёнтхэк и Тэгу с целью повышения боеготовности и эффективности контингента.

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне. Согласно официальным данным, базы ВС США пока имеются в 53 регионах Республики Корея. Южнокорейское правительство постепенно перемещает их в специальный армейский комплекс, площадь которого составляет 10 млн кв. метров. По своим размерам база в Пхёнтхэке станет самым крупным армейским объектом Соединенных Штатов в мире.

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Страны
КНДР
Россия
США
Южная Корея
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