Турция пригрозила закрытием авиабазы Инджирлик для американских военных

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В случае введения Соединенными Штатами санкций против Турции из-за покупки российской ЗРС С-400, Анкара примет ответные меры, вплоть до закрытия для американских военных базы Инджирлик, расположенной на турецкой территории. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик и Кюреджик (расположены элементы европейской системы ПРО - прим. "ВО"). Турция может попросить США вывести своих военных

— приводит телеканал A haber угрозу главы турецкого внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Турция рассматривает российские истребители как альтернативу американским F-35 и в случае, если США откажутся от поставок своих истребителей, Анкара рассмотрит поступившие предложения от нескольких поставщиков, включая Москву.

США на все наши предложения отвечают отказом. Нужно понимать, что при настаивании на своем никуда прийти нельзя. Если США будут относиться положительно, то мы ответим тем же. Но если мы не сможем купить F-35, значит, будем искать альтернативу. Это может быть и российский рынок и любой другой

- заявил Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что Турция рассматривает вопрос закрытия для американских военных авиабазы Инджирлик в случае обострения отношений. В октябре этого года появилась информация, что США прорабатывают вопрос вывоза с территории турецкой военной базы 50 термоядерных бомб B61, хранящихся там, однако в Пентагоне эту информацию не подтвердили. Несмотря на все попытки Эрдогана договориться с Трампом, отношения двух стран становятся все холоднее.