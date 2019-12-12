Sohu: Испытанием радаров С-400 на F-16 Турция "дёргала американского тигра за усы"

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Китайские военные эксперты прокомментировали решение Турции проигнорировать американские угрозы, связанные с покупкой и размещением зенитных ракетных комплексов С-400. В китайском издании Sohu, используя поговорку, отмечают, что Анкара проведением испытаний радаров ЗРК С-400 на истребителях F-16 и F-4 (цитата) "дёргала американского тигра за усы".

В издании оценили решительность турецких властей, отмечая, что те являются немногими из числа властей стран НАТО, которые не боятся открыто говорить о защите своих национальных интересов американским военным и чиновникам.

Из материала:

США неоднократно предупреждали о последствиях, они постоянно угрожали. Но турецкий лидер бросил смелый вызов американцам.

Утверждается, что Турция решила провести испытания радаров С-400, которые (испытания) были "даже гораздо более сложными, чем предлагала Россия". В материале говорится о том, что радары С-400 испытывались и на вертолёте. При этом средства авиации пытались использовать возможности радиоэлектронных помех против С-400, но безуспешно.

Из статьи:

Это говорит о том, что Турция настроена решительно. И после отказа американцев поставить им F-35 такая решительность становится ещё более ощутимой.

Далее говорится, что самым большим испытанием для Турции может стать попытка интегрировать российские ЗРК С-400 "Триумф" в единую систему ПВО НАТО - "в США могут предпринять новые попытки противодействовать этому".