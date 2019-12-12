Войти
Военное обозрение

Sohu: Испытанием радаров С-400 на F-16 Турция "дёргала американского тигра за усы"

390
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китайские военные эксперты прокомментировали решение Турции проигнорировать американские угрозы, связанные с покупкой и размещением зенитных ракетных комплексов С-400. В китайском издании Sohu, используя поговорку, отмечают, что Анкара проведением испытаний радаров ЗРК С-400 на истребителях F-16 и F-4 (цитата) "дёргала американского тигра за усы".

В издании оценили решительность турецких властей, отмечая, что те являются немногими из числа властей стран НАТО, которые не боятся открыто говорить о защите своих национальных интересов американским военным и чиновникам.

Из материала:

США неоднократно предупреждали о последствиях, они постоянно угрожали. Но турецкий лидер бросил смелый вызов американцам.

Утверждается, что Турция решила провести испытания радаров С-400, которые (испытания) были "даже гораздо более сложными, чем предлагала Россия". В материале говорится о том, что радары С-400 испытывались и на вертолёте. При этом средства авиации пытались использовать возможности радиоэлектронных помех против С-400, но безуспешно.

Из статьи:

Это говорит о том, что Турция настроена решительно. И после отказа американцев поставить им F-35 такая решительность становится ещё более ощутимой.

Далее говорится, что самым большим испытанием для Турции может стать попытка интегрировать российские ЗРК С-400 "Триумф" в единую систему ПВО НАТО - "в США могут предпринять новые попытки противодействовать этому".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
F-4
С-400 Триумф
Проекты
636.3
NATO
Похожие новости
27.11.2019
"Пересекли красную линию": сенаторы США требуют санкций для Турции
05.11.2019
Не то продаем: почему буксует российская оборонка
31.07.2019
The Times (Великобритания): Запад не может позволить себе потерять Турцию
06.02.2019
Мощь за чужой счет
25.11.2014
Экспортная орбита
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 11:35
  • 1
Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника
  • 12.12 11:34
  • 59
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 11:25
  • 1
Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США
  • 12.12 10:14
  • 0
В Польше проводится учение с участием 17 натовских генералов
  • 12.12 09:42
  • 1963
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.12 09:41
  • 17
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 12.12 08:29
  • 172
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 12.12 08:14
  • 20
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 12.12 08:02
  • 79
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 12.12 07:47
  • 50
"Армате" добавили целей
  • 12.12 07:27
  • 1
Испытания атомной подлодки "Казань" продлили
  • 12.12 07:05
  • 803
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 12.12 02:50
  • 22
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 11.12 20:43
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал причины "развала" микроэлектроники в РФ
  • 11.12 18:07
  • 12
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет