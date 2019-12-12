Ракету "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" запустили с космодрома Плесецк

Предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский навигационный спутник "Глонасс-М" запущен в среду на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Одиннадцатого декабря в 11:54 мск с пусковой установки номер 3 площадки номер 43 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме. "Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты", - добавили в Минобороны РФ.

Наземные средства Воздушно-космических сил взяли на сопровождение запущенную ракету.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что 10 декабря старт ракеты с аппаратом "Глонасс-М" был отменен автоматикой за минуту до расчетного времени пуска, после чего его перенесли на резервную дату.

Это шестой пуск ракеты "Союз-2" с Плесецка в 2019 году. Предыдущий старт - "Союза-2.1в" - с северного космодрома был успешно выполнен 25 ноября.

До запуска 11 декабря в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС входили 27 спутников. 22 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в резерве, а три - на техобслуживании.

Стартовый комплекс номер 3

Стартовый комплекс номер 3 получил повреждения в результате происшедшей в 2002 году катастрофы при запуске ракеты-носителя "Союз-У". С того времени он находился сначала на ремонте, затем - на модернизации, чтобы с него можно было запускать ракеты семейства "Союз-2". В октябре 2019 года замминистра обороны РФ Тимур Иванов сообщил о завершении этих работ.

До сих пор старты "Союзов-2" проводились со стартового комплекса СК-4 43-й площадки, откуда запускались носители этапов модернизации "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и "Союз-2.1в". Всего с Плесецка выполнено 39 пусков ракет-носителей этого семейства.