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Известия.ru

Появилось видео уничтожения цели "Калибром" в Черном море

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Эссен" в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр". Телеканал "Звезда" опубликовал соответствующий ролик в среду, 11 декабря.

Отмечается, что ракета за 137 секунд пролетела около 250 км и успешно поразила цель. "Калибр" сопровождали сверхзвуковые истребители, а попадание было зафиксировано с помощью беспилотников.


Таким образом, моряки отработали алгоритм действий по уничтожению вражеского надводного корабля и электронные пуски.

Ранее в этот же день сообщалось, что условными противниками были экипажи двух самолетов Су-24м из состава Морской авиации и Противовоздушной обороны (ПВО) ЧФ.

9 декабря министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить число кораблей "Калибрами" и "Цирконами".

29 ноября фрегат "Адмирал Касатонов" испытал в Белом море ракеты "Калибр" и "Оникс". 15 ноября командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил, что Россия повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в эксплуатацию корабли — носители крылатых ракет "Калибр".

9 октября подводка лодка "Колпино" произвела стрельбу "Калибрами" в Черном море. Ракеты успешно поразили цели, которые были расположены на побережье в районе полигона Опук и в одном из морских полигонов Черноморского флота.

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