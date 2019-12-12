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Известия.ru

Россия намерена поставить Пакистану до 16 самолетов SSJ-100

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Россия ищет возможность для поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Пакистан. Ожидается, что переговоры с компанией Pakistan Air пройдут в 2020 году. Об этом журналистам рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в среду, 11 декабря.

"Взаимодействуем напрямую с авиакомпанией Pakistan Air, у нас параллельно ведутся переговоры с этой компанией, мы договорились, что в январе будет продолжена работа с учетом того, что мы должны с коллегами совместно обсчитать маршрутную сетку. Речь идет о возможности поставки от 6 до 16 SSJ-100", — цитирует "РИА Новости" слова министра.

Мантуров прибыл в столицу Пакистана Исламабад с однодневным визитом. Он принимает участие в шестом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На круглом столе планируется обсудить перспективы взаимодействия в промышленно-технологической кооперации и инвестиционном партнерстве.

7 декабря МИД России сообщил об успешных переговорах с Казахстаном о поставке SSJ-100.

В феврале стало известно о поставке шести самолетов SSJ100 в Таиланд. Сумма контракта составила около $300 млн.

В ноября 2018 года Россия подписала соглашение о поставке 15 самолетов словенской Adria Airways. Сделка была оформлена на условиях долгосрочного лизинга.

SSJ-100 — это российский ближнемагистральный самолет, способный летать на расстояние до 4,6 тыс. км и рассчитанный на перевозку 98 пассажиров. Первый полет на нем был совершен в 2008 году.

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