ЦРУ успешно применяет секретные "суперлезвия" против джихадистов

Министерство обороны США совместно с Центральным разведывательным управлением используют в спецоперациях против террористов на Ближнем Востоке специально разработанный и тщательно засекреченный кинетический боеприпас AGM-114R9X, который сделан на основе управляемой ракеты Hellfire, но лишён боеголовки.

Таинственная ракета используется для нанесения ударов с военных беспилотных летательных аппаратов семейства MQ-9 Reaper.

Последствия применения AGM-114R9X продемонстрированы на примере кроссовера Hyundai Santa Fe, который ракета буквально пробила насквозь. Отмечается, что никто из находившихся в автомобиле людей не выжил.

По состоянию на январь текущего года AGM-114R9X применялась американцами не менее шести раз: в данном случае ракету применили для точечного уничтожения цели на территории Сирии в нынешнем декабре.

Особенностью ракеты, отмечает ПМ, является отсутствие боевой части - при попадании в цель она не взрывается, а уничтожает её кинетической энергией. Боеприпас выпускается в двух версиях: как инертная болванка массой порядка 45 килограммов или как модифицированная версия с шестью длинными выдвижными лезвиями, которые раскрываются за несколько секунд до падения и разрезают всё на своём пути - от металла до бетона.