Главком ВМФ России подтвердил разработку подлодок пятого поколения

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подтвердил, что ведется работа по созданию атомных подводных ракетных крейсеров пятого поколения. Многоцелевые носители будут способны решать разнообразные задачи в любом районе Мирового океана, пишет "Красная Звезда".

Адмирал пояснил, что ракетные подлодки стратегического назначения, обладающие высочайшими боевыми возможностями, составят основу группировки морских стратегических сил. Речь идет, прежде всего, о проекте "Борей" - это серия российских ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвертого поколения. Однако уже началась работа по созданию крейсеров пятого поколения.

- Научно-технический задел, экспериментальная отработка ключевых конструкторских и технологических решений позволят иметь в составе ВМФ достаточно сбалансированные подводные силы, оснащенные современным ударным, в том числе высокоточным, оружием большой дальности, - подчеркнул Николай Евменов.

По его словам, в приоритете также создание неатомных подлодок с воздухонезависимыми энергетическими установками и дальнейшее серийное строительство дизель-электрических подводных лодок. "Эффективность их применения была ярко продемонстрирована в ходе нанесения ударов по террористам в Сирии. Подводными лодками проекта 636.3 "Ростов-на-Дону", "Великий Новгород", "Колпино", стрелявшими из акватории восточной части Средиземного моря крылатыми ракетами "Калибр", все цели были поражены", - уточнил главком ВМФ.

Майя Бирюкова