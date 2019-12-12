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Российская газета

Главком ВМФ России подтвердил разработку подлодок пятого поколения

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Источник изображения: Олег Кулешов/РИА Новости

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подтвердил, что ведется работа по созданию атомных подводных ракетных крейсеров пятого поколения. Многоцелевые носители будут способны решать разнообразные задачи в любом районе Мирового океана, пишет "Красная Звезда".

Адмирал пояснил, что ракетные подлодки стратегического назначения, обладающие высочайшими боевыми возможностями, составят основу группировки морских стратегических сил. Речь идет, прежде всего, о проекте "Борей" - это серия российских ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвертого поколения. Однако уже началась работа по созданию крейсеров пятого поколения.

- Научно-технический задел, экспериментальная отработка ключевых конструкторских и технологических решений позволят иметь в составе ВМФ достаточно сбалансированные подводные силы, оснащенные современным ударным, в том числе высокоточным, оружием большой дальности, - подчеркнул Николай Евменов.

По его словам, в приоритете также создание неатомных подлодок с воздухонезависимыми энергетическими установками и дальнейшее серийное строительство дизель-электрических подводных лодок. "Эффективность их применения была ярко продемонстрирована в ходе нанесения ударов по террористам в Сирии. Подводными лодками проекта 636.3 "Ростов-на-Дону", "Великий Новгород", "Колпино", стрелявшими из акватории восточной части Средиземного моря крылатыми ракетами "Калибр", все цели были поражены", - уточнил главком ВМФ.


Майя Бирюкова

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Страны
Россия
Сирия
Проекты
636.3
877 Палтус
955 Борей
Калибр КР
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