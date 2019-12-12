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Российская газета

Появились новые изображения китайского скоростного ракетоплана WZ-8

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Источник изображения: rg.ru

Проведенный 1 октября текущего года военный парад в Пекине, посвященный 70-летию образования КНР, удивил большим количеством новинок. Некоторые из них до сих пор вызывают значительный интерес. Например, имеющий необычную конструкцию ракетоплан WZ-8. На днях в Сети появились новые изображения этой уникальной крылатой машины.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, сейчас большинством специалистов этот беспилотник оценивается как высотный скоростной разведывательный БПЛА.

"Как предполагается, он должен запускаться с новейших китайских ракетоносцев H-6N. Это позволит аппарату не тратить ограниченные запасы топлива на взлет, набор высоты и часть полета.

О том, что данные беспилотники предназначены для применения с воздушного носителя, было видно еще на самом параде - об этом прямо намекали крепления на спине WZ-8.

Кроме того, на репетициях торжественного марша на ракетопланах были видны бортовые номера, соответствующие одному из авиационных соединений Народно-освободительной армии, развернутых в восточном Китае и имеющих на вооружении бомбардировщики-ракетоносцы H-6.

Не так давно один из таких аппаратов демонстрировался и на выставке различных БПЛА, которая, вероятно, была устроена для высшего руководства Китая на авиабазе ВВС НОАК Малань (Ушшактал) и оказалась запечатлена на спутниковом снимке этого военного объекта", - пояснил Лямин.



Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Xian H-6
Проекты
БПЛА
Издания
Военный Парад
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