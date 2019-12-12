Появились новые изображения китайского скоростного ракетоплана WZ-8

Проведенный 1 октября текущего года военный парад в Пекине, посвященный 70-летию образования КНР, удивил большим количеством новинок. Некоторые из них до сих пор вызывают значительный интерес. Например, имеющий необычную конструкцию ракетоплан WZ-8. На днях в Сети появились новые изображения этой уникальной крылатой машины.
How China brought the concept design to reality for its hypersonic PLA’s WZ8 strategic reconnaissance- attack UAV. @IAF_MCC @adgpi @indiannavy @DefenceMinIndia @drajaykumar_ias @ChairmanAnuj @SpokespersonMoD @BSF_India @IndiaCoastGuard @easterncomd @NorthernComd_IA @ChinarcorpsIA pic.twitter.com/hgCaiLeHHY— India Research Centre (@IndiaResearchC1) December 10, 2019
Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, сейчас большинством специалистов этот беспилотник оценивается как высотный скоростной разведывательный БПЛА.
"Как предполагается, он должен запускаться с новейших китайских ракетоносцев H-6N. Это позволит аппарату не тратить ограниченные запасы топлива на взлет, набор высоты и часть полета.
О том, что данные беспилотники предназначены для применения с воздушного носителя, было видно еще на самом параде - об этом прямо намекали крепления на спине WZ-8.
Кроме того, на репетициях торжественного марша на ракетопланах были видны бортовые номера, соответствующие одному из авиационных соединений Народно-освободительной армии, развернутых в восточном Китае и имеющих на вооружении бомбардировщики-ракетоносцы H-6.
Не так давно один из таких аппаратов демонстрировался и на выставке различных БПЛА, которая, вероятно, была устроена для высшего руководства Китая на авиабазе ВВС НОАК Малань (Ушшактал) и оказалась запечатлена на спутниковом снимке этого военного объекта", - пояснил Лямин.
Впечатляющая выставка китайских беспилотников на авиабазе ВВС НОАК Малань. Фото: https://t.co/WdI2UquO5p pic.twitter.com/iwpDs1pPvO— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 9, 2019
Алексей Брусилов