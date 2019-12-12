Стал известен первый покупатель новейших китайских танков VT-5

Китай нашел покупателей своему новому танку VT-5. Партия из 44 единиц поступит в сухопутные войска вооруженных сил Бангладеш.

Данная боевая машина является экспортной версией уже находящегося на вооружении Народно-освободительной армии Китая танка Тип 15, известного также как ZTZ-15.

Несмотря на то, что эта техника относится к классу легкой, в версии с максимальным уровнем защиты ее масса может достигать 36 000 килограммов, что соответствует танку Тип 59.

В качестве основного вооружения применяется 105-мм орудие с автоматизированной системой заряжания и спаренным 7,62-мм пулеметом. На башне устанавливаются крупнокалиберный 12,7-мм пулемет и 35-мм автоматический противопехотный гранатомет.

Современные прицелы командира и наводчика, имеющие тепловизионные каналы, позволяют эффективно уничтожать противника в любое время суток. Мощность двигателя - 1 000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. Экипаж - 3 человека.

Как считают военные эксперты, VT-5 заменят в Бангладеш созданные еще в начале 60-х годов старые китайские танки Тип 62. Их насчитывается как раз четыре десятка.

Кроме того, в настоящее время в армии этого государства имеется и другая бронетехника производства КНР: это основные боевые МВТ-2000 (44 единицы). Дополнительно к ним планировалось получить три сотни модернизированных Тип 59.

Алексей Моисеев