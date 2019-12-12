Страшнее ядерной войны: в США оценили тяжелый огнемет "Солнцепек"

По степени наносимого противнику ущерба российские огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" уступают (и то незначительно) лишь ядерному оружию. Они особенно эффективны при зачистке укреплений и городской застройки - что и было продемонстрировано в Афганистане, Чечне и на Ближнем Востоке.

Огненное облако

Секрет успеха тяжелых огнеметов - в объемно-детонирующих боеприпасах. Снаряд распыляет над целью взрывчатый аэрозоль - тот проникает в любые щели и бункеры, а затем детонирует. Создаваемая таким образом взрывная волна вдвое сильнее, чем при использовании обычных боеприпасов. Особенно эффективны огнеметы в горах, где отраженные от скал волны накладываются и усиливают друг друга. Но это не все - температура в эпицентре взрыва достигает 800 градусов (недаром пусковые установки зовут огнеметами). Тепло от подрыва объемно-детонирующего заряда ТОС вызывает смертельные ожоги в радиусе 300 метров. Взрыв выжигает атмосферный кислород и вызывает резкий скачок давления. Он чреват тяжелыми травмами внутренних органов - в первую очередь легких и барабанных перепонок, - а защитить от искуственного вакуума не могут ни бункер, ни бронежилет.

Кроме того, объемный взрыв вызывает детонацию мин-ловушек. Впервые это оценили американцы, применившие термобарические боеприпасы во Вьетнаме для расчистки посадочных площадок для вертолетов. Российские тяжелые огнеметы работали в Грозном, выжигая пулеметчиков, снайперов и растяжки сразу из целого квартала, пишет американское военно-политическое издание The National Interest.

На танковом ходу

Большинство самоходной артиллерии что в России, что в США установлено на легких гусеничных машинах, снабженных защитой от стрелкового оружия. Но базой для тяжелых огнеметов стало шасси 46-тонного танка Т-72. Объясняется это тем, что дальность полета снарядов "Буратино" составляла три километра, установкам приходилось выдвигаться для работы на передний край и защищены они соответственно. Экипаж "Буратино" состоит из трех человек, в их распоряжении имеется лазерный дальномер и баллистический вычислитель, по расстоянию до цели рассчитывающий высоту подъема пакета с 30 реактивными снарядами. "Буратино" может стрелять одиночными зарядами, пускать снаряды парами или очередью - в последнем случае на выход всего боекомплекта понадобится 16 секунд.

Усовершенствованный вариант огнемета, ТОС-1А "Солнцепек" несет 24 снаряда, но летают они на шесть километров. Улучшена работа вычислителя. Поскольку ворочать 96-килограммовые ракеты вручную расчету не под силу, за ТОС по пятам следует транспортно-заряжающая машина на базе того же Т-72 с манипулятором. Она полностью перезаряжает огнемет за 24 минуты, при необходимости укрывая его на это время дымовой завесой.

Мировой бестселлер

В российской армии тяжелые самоходные огнеметы находятся на вооружении войск РХБЗ. Их бойцы имеют также ручные реактивные огнеметы "Шмель", действующие по тому же принципу, но в меньших масштабах. Создатель ТОС, НПО "Сплав" ведет работу над самоходным огнеметом нового поколения на колесном ходу. Его назвали "Тосочка".

Зарубежных аналогов "Буратино" и "Солнцепеку" нет. Армия США использует только ручные огнеметы и снаряды с термобарической боевой частью для систем залпового огня. Поэтому российские ТОС стали бестселлером мирового рынка вооружений. Особенно охотно их покупают страны Ближнего Востока, где "Солнцепеки" хорошо зарекомендовали себя в операциях против боевиков всех мастей. Террористы предпочитают обороняться в укрепленных районах и городах, активно ведут минную войну, поэтому для борьбы с ними тяжелые огнеметы подходят как нельзя лучше.

Антон Валагин