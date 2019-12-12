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Интерфакс-АВН

Директор СВР обсудил в Иране противодействие общим угрозам

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин посетил Иран, обсудил вопросы усиления сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом и противодействия общим угрозам безопасности РФ и Ирану, сообщили в пресс-бюро службы в среду.

"Директор СВР России обсудил с руководством Министерства информации и Организации внешней разведки Ирана вопросы усиления сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом и противодействия общим угрозам безопасности Российской Федерации и Исламской Республики Иран", - заявили в пресс-службе СВР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
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