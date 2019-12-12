Директор СВР обсудил в Иране противодействие общим угрозам

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин посетил Иран, обсудил вопросы усиления сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом и противодействия общим угрозам безопасности РФ и Ирану, сообщили в пресс-бюро службы в среду.

"Директор СВР России обсудил с руководством Министерства информации и Организации внешней разведки Ирана вопросы усиления сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом и противодействия общим угрозам безопасности Российской Федерации и Исламской Республики Иран", - заявили в пресс-службе СВР.